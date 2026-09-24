Το Star αποκαλύπτει σήμερα τον διάλογο που είχε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε καφέ στο Ψυχικό, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το περιβάλλον του υπνοθεραπευτή. Εκεί, όπως αναφέρεται, οι δύο άνδρες συστήθηκαν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αναζητούσε κάποια θεραπεία, ενώ είχε αναφέρει ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που τον απασχολούσε. Την ίδια ώρα, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση, φέρεται να βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του στην Κηφισιά και να ζητά να σταματήσει ο διασυρμός του, ενώ δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη.

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Ο διάλογος Μαζωνάκη - υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η συζήτηση ξεκίνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη να αναφέρει ότι είχε δει τον υπνοθεραπευτή στα social media και είχε ακούσει για την υπνοθεραπεία.

«Σας έχω δει στα social media. Έχω ακούσει για την υπνοθεραπεία, είδα κάποια βίντεο. Ήθελα να σας συναντήσω να τα πούμε από κοντά...», είπε ο τραγουδιστής.

Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε κάποιες φοβίες και ο υπνοθεραπευτής επιχείρησε, όπως αναφέρει στο περιβάλλον του, να τον βοηθήσει. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον διάλογο που αποκαλύπτει το Star, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του είπε:

«Δεν μπορούμε Γιώργο, εδώ στο καφέ να πάρουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό...».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να απάντησε: «Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν...».

Στη συνέχεια, ο υπνοθεραπευτής τον ρώτησε: «Καλά δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;».

Με τον τραγουδιστή να απαντά: «Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στην ..... Γ@@@@»

Τότε, σύμφωνα με τον διάλογο, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του είπε: «Συνεργάζομαι μαζί της, μικρός ο κόσμος Γιώργο!»

Και ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;».

Με τον υπνοθεραπευτή να απαντά: «Κάτσε την καλώ τώρα...».

Τι λέει ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή για τη συνάντηση

Για τη συγκεκριμένη συνάντηση τοποθετήθηκε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, στο «Μεσημεριανό Δελτίο» του Star στις 23 Σεπτεμβρίου.

Στη συζήτηση τέθηκε το ερώτημα εάν υπήρξε φορτικότητα από την πλευρά του εντολέα του, με τον δικηγόρο να απαντά ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν κουβεντιάστηκε κάτι τέτοιο και ότι το μοναδικό ενδιαφέρον του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η υπνοθεραπεία.

Οι άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες των γιατρών

Ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, δεν ήταν ο μόνος εξωτερικός συνεργάτης των προφυλακισμένων γιατρών. Πριν βρεθούν στον Κορυδαλλό, οι γιατροί είχαν κάνει συμβάσεις με διάφορες ειδικότητες, από διατροφολόγους, ψυχολόγους και μασέρ μέχρι και ειδικό που έκανε θεραπείες με μέλισσες.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του Νάσου Κομιανού

Το περιβάλλον του υπνοθεραπευτή υποστηρίζει ότι ο Νάσος Κομιανός δεν έκανε παρέα με τους προφυλακισμένους γιατρούς, ούτε ήταν κολλητός τους ή είχε σχέση μαζί τους. Όπως αναφέρεται, είχε πραγματοποιηθεί μόνο ένα τριήμερο σεμινάριο και υπήρχε σύμβαση με συγκεκριμένους όρους.

Ο ίδιος ο Νάσος Κομιανός, σε δήλωσή του στον Alpha, ανέφερε: «Δεν θα σας πω τίποτα. Τα είπα όλα στον ανακριτή. Τα έχετε παρουσιάσει όλα με μεγάλη ανακρίβεια.».