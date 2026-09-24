Μπάντμιντον: Δύο Εργάτες Χωρίς Τις Αισθήσεις Τους

Μπάντμιντον: Εργάτες εισέπνευσαν αέρια από πυροσβεστήρα

Συμμετείχαν στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.26 , 15:23 Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
24.09.26 , 15:21 Τέιλορ Λότνερ: Πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός του «Twilight»
24.09.26 , 15:04 First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!
24.09.26 , 14:54 Στα «ύψη» το πετρέλαιο κίνησης: Ολοταχώς για 2,70€ στα νησιά
24.09.26 , 14:46 Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης
24.09.26 , 14:34 Μπάντμιντον: Εργάτες εισέπνευσαν αέρια από πυροσβεστήρα
24.09.26 , 14:17 Pirelli: Ραντεβού το Σάββατο για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν
24.09.26 , 14:13 Υπόθεση Μαζωνάκη: Με Είχε Γεμίσει Ένα Κάρο Χάπια
24.09.26 , 14:05 Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο»
24.09.26 , 14:00 Τα μικρά και συχνά ταξίδια συνδέονται με ψυχική ευεξία - Εσύ τι περιμένεις;
24.09.26 , 14:00 Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις
24.09.26 , 13:59 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ιδιαίτερο όνομα που θα έχει η κόρη της
24.09.26 , 13:59 Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της
24.09.26 , 13:55 First Dates: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες»
24.09.26 , 13:51 Αδέξιος διαρρήκτης: Δεν είδε τα μετρητά και έφυγε με ...ένα σάντουϊτς
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»
Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ιδιαίτερο όνομα που θα έχει η κόρη της
Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή & κατάσχεση κινητού
Γουμενίδης: «Ο Μικρούτσικος αποχώρησε τελευταία στιγμή από την εκπομπή»
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μπάντμιντον: Δύο Εργάτες Χωρίς Τις Αισθήσεις Τους
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στις Αρχές για δύο εργάτες στο θέατρο Μπάντμιντον.
  • Οι εργάτες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους λόγω εισπνοής αερίων από πυροσβεστήρα.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
  • Οι εργάτες ανακτήθηκαν και τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.
  • Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πληροφορίες ότι δύο εργάτες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και ένας δικυκλιστής.

Όπως διαπιστώθηκε οι εργάτες είχαν εισπνεύσει αέρια, πιθανόν από πυροσβεστήρα. Είχαν τις αισθήσεις τους, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
 |
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
 |
ΕΡΓΑΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης
Νίκαια: Τι είπε η γυναίκα που κρατούταν όμηρος
Ελλαδα
Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της
Πώς Θα Λειτουργήσουν Τα Σχολεία Στις 25/9
Ελλαδα
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή
Μαζωνάκης: Η ΕΛΑΣ Ζητά Έρευνα Στο Σπίτι Του Υπνοθεραπευτή
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή & κατάσχεση κινητού
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι Επώνυμοι Στο Πελατολόγιο Των Γιατρών
Ελλαδα
Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Πειραιάς: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στα δικαστήρια Πειραιά - Δεν εντοπίστηκε βόμβα
Ακραίες Καιρικές Συνθήκες Θα Ζήσουν Οι Γεννημένοι Το 2025
Ελλαδα
Ακραίες καιρικές συνθήκες θα ζήσουν όσοι γεννήθηκαν το 2025 στην Ελλάδα
Μαζωνάκης: Δεν Υπάρχει Παθολογοανατόμος Για Τις Ιστολογικές
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να κάνει τις ιστολογικές
Κως: 3χρονο Παιδί Βρέθηκε Αναίσθητο Σε Αυτοκίνητο
Ελλαδα
Κως: 3χρονο παιδί βρέθηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο - Συνελήφθη η μητέρα του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Επικαιροτητα
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top