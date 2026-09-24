Μπάντμιντον: Δύο Εργάτες Χωρίς Τις Αισθήσεις Τους

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πληροφορίες ότι δύο εργάτες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και ένας δικυκλιστής.

Όπως διαπιστώθηκε οι εργάτες είχαν εισπνεύσει αέρια, πιθανόν από πυροσβεστήρα. Είχαν τις αισθήσεις τους, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.