Νατάσα Θεοδωρίδου: Τα instastories που αναδημοσίευσε από το τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε την τελευταία καλοκαιρινή της συναυλία στο θέατρο Άλσος, χθες Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τη μουσική βραδιά, ενώ από σκηνής η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, προβάλλοντας ένα βίντεο από τη συνεργασία τους, το 2009.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που παραβρέθηκαν στη συναυλία ήταν η Μελίνα Ασλανίδου. Οι δύο τραγουδίστριες τραγούδησαν μαζί από τη σκηνή στο τελευταίο live της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Μελίνα Ασλανίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ίδιο συνέβη με τον Γιώργο Λιβάνη. Η τραγουδίστρια τον κάλεσε στη σκηνή και του έδωσε το μικρόφωνο.

Το «παρών» έδωσαν κ άλλα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως η Δέσποινα Καμπούρη, ο Κώστας Τσουρός και η Έλενα Γαλύφα.

Γιώργος Λιβάνης- Κώστας Τσουρός- Νατάσα Θεοδωρίδου- Έλενα Γαλύφα- Δέσποινα Καμπούρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η χθεσινή βραδιά στο Άλσος έκλεισε έτσι με έντονο συναίσθημα, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να αποχαιρετά το κοινό της μετά από έναν ακόμη κύκλο sold out εμφανίσεων και να κρατά ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς την αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Ήταν πολύ δικός μου άνθρωπος κι έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα βίντεο με ένα ντουέτο από τη συνεργασία τους, το 2009.