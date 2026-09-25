Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

Σχηματίζεται στον άξονα Κριού - Ζυγού αύριο- Οι προβλέψεις στο Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται αύριο στον Κριό, επηρεάζοντας τα ζώδια του Κριού και του Ζυγού.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει ψυχραιμία και διπλωματία κατά τη διάρκεια αυτής της Πανσελήνου.
  • Η επιρροή της Πανσελήνου ξεκινά σήμερα με στενή όψη με τον Ποσειδώνα, που μπορεί να προκαλέσει φευγαλέες σκέψεις και ψευδείς ειδήσεις.
  • Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, κυρίως του πρώτου δεκαημέρου.
  • Η Πανσέληνος μπορεί να προκαλέσει ένταση στην ψυχολογία και τα φυσικά φαινόμενα.

Για την Πανσέληνο στον Κριό που ολοκληρώνεται αύριο μίλησε στο σημερινό Stars System η Άση Μπήλιου.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Έχουμε Πανσέληνο. Είναι η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου. Είναι μια Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού, στον άξονα Κριού - Ζυγού.
Έτσι λίγο φιλοπόλεμη, λίγο παρορμητική. Είναι μια Πανσέληνος που επηρεάζει εννοείται και τη σημερινή μέρα, θα επηρεάσει και το Σαββατοκύριακο και πάντα ξέρετε, όταν έχουμε ένα φεγγάρι και δη σε ένα ζώδιο που έχει από τη φύση του κάτι πολύ ορμητικό, χρειάζεται λίγο περισσότερο ψυχραιμία», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

«Να πάμε δηλαδή στην πλευρά του Ζυγού που λέει κάπως με ευγένεια, με διπλωματία, με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα.
Όσο πιο ζεν είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή έχουμε αυτήν την πανσέληνο, αν κάτι μας ενοχλεί, αν κάτι μας πνίγει, δε θα το πούμε. Απλά, ο τρόπος μας πρέπει να είναι κάπως έτσι, λίγο πιο κομψός, ώστε να μη δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχουμε ήδη», εξήγησε.

Πανσέληνος στον Κριό: Ποια ζώδια επηρεάζει περισσότερο και η όψη με τον Ποσειδώνα

Η επιρροή της Πανσελήνου ξεκινά «από σήμερα που κάνει πιο στενή όψη με τον Ποσειδώνα», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου. «Και εδώ τώρα ξέρετε η μετάφραση - ο αποσυμβολισμός έχει πάρα πολλά σενάρια», πρόσθεσε.

«Από τη μία πλευρά ο Ποσειδώνας μπορεί να μας κάνει να είμαστε λίγο φευγάτοι. Από την άλλη να ψάχνουμε τον τρόπο διαφυγής από όλα αυτά που μπορεί να μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Από την άλλη, μπορεί με τον Ποσειδώνα η φαντασία μας να δουλεύει υπερωρίες αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο. Και επίσης όχι μόνο η φαντασία αλλά και οι προβολές που κάνουμε εξιδανικεύσεις που κάνουμε», εξήγησε.

Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

«Άρα, επειδή ο Ποσειδώνας πάντα είναι καταρχάς ο πλανήτης των ψευδών ειδήσεων, χρειάζεται προσοχή στο τι ακούμε, τι λέμε, τι αναπαράγουμε, πώς μεταφράζουμε εμείς οι ίδιοι αυτά που μας λένε οι άλλοι, αυτά που βλέπουμε. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Οπότε λίγο πιο προσεκτικά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Πάντα φυσικά μια Πανσέληνος παίζει και με την ψυχολογία μας, παίζει και με τα μετεωρολογικά και τα φυσικά φαινόμενα. Όχι φυσικά απαραίτητα στη χώρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα φεγγάρι που πάντα δημιουργεί μια μεγαλύτερη ένταση», επισήμανε η αστρολόγος.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα Παρορμητικά: Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι και όσοι έχουν ωροσκόπο ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια και κυρίως στο πρώτο δεκαήμερο των ζωδίων αυτών.

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