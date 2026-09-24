Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο άνοιξε ξανά τις πύλες του στον έρωτα, και οι εκπλήξεις δεν είχαν τέλος.Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζεστασιά, δύο singles συναντήθηκαν για ένα ραντεβού!

Γιώργος και Δανάη αντάλλαξαν ραβασάκια

Ο λόγος για τη Δανάη και τον Γιώργο. Αν και εκείνη δεν ήταν αρχικά του γούστου του, η μαγεία του First Dates λειτούργησε για ακόμα μια φορά, οδηγώντας τον επισκέπτη του τηλεοπτικού εστιατορίου να μιλάει τηλεφωνικώς με τον κολλητό του φίλο και να του λέει πως του αρέσει τόσο πολύ ο χαρακτήρας της που είναι έτοιμος να βγάλει δαχτυλίδι.

Η Δανάη από τη μεριά της είναι ενθουσιασμένη και εκείνη με τον Γιώργο και η κατάληξη του ραντεβού είναι να την πάρει στα χέρια του και να φύγουν!

Οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα σε χαρτάκια από καρδούλες. Ο Γιώργος της έγραψε πως ήδη σκέφτεται την πρώτη συναυλία που θα πάνε και η Δανάη πως “έχει πολύ πλάκα αλλά ο Παναγιωτάκης έχει ελπίδες για ύψος(σ. σ: ο κολλητός του που μίλαγε στο τηλέφωνο).

Δείτε το First Dates







