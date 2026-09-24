First Dates: Δεν ήταν του γούστου του, αλλά παραλίγο να «βγάλει δαχτυλίδι»

O Γιώργος πήρε αγκαλιά τη Δανάη και έφυγαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 00:02 Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπασκόνια
25.09.26 , 00:01 Ιγγλέζου: «Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου»
24.09.26 , 23:44 Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
24.09.26 , 23:42 Οι Επικίνδυνες Σχέσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
24.09.26 , 23:34 Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Απομακρύνθηκε ο οδηγός
24.09.26 , 23:03 Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Επίθεση σε επικριτές του Ισραήλ -«Τύραννος» ο Ερντογάν
24.09.26 , 22:55 First Dates Ματούλα- Χρήστος: Το πρώτο ραντεβού δεν τους έφτασε!
24.09.26 , 22:46 First Dates: Δεν ήταν του γούστου του, αλλά παραλίγο να «βγάλει δαχτυλίδι»
24.09.26 , 22:42 Ο Στέφανος Κασελάκης τη Δευτέρα στο Cash or Trash- Τι είπε με τη Μοιραράκη
24.09.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
24.09.26 , 22:36 Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ξανά στους δρόμους της πόλης
24.09.26 , 22:20 Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
24.09.26 , 22:15 First Dates Θοδωρής: «Δεν ένιωσα πως ξετρελάθηκα, δεν θα βγω 2ο ραντεβού»
24.09.26 , 22:13 Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τη διπλωματία των τρυπανιών
24.09.26 , 22:12 Opel Trade-Up: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα;»
Αποκάλυψη Star: Ο διάλογος υπνοθεραπευτή – Μαζωνάκη στο καφέ του Ψυχικού
Οικονομάκου: «Ποστάρω πολύ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω»
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας - Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος
Ιγγλέζου: «Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τηλεοπτικό εστιατόριο First Dates άνοιξε ξανά για ραντεβού.
  • Η Δανάη και ο Γιώργος συναντήθηκαν, αν και αρχικά δεν ήταν του γούστου του Γιώργου.
  • Ο Γιώργος εντυπωσιάστηκε από τον χαρακτήρα της Δανάης και σκέφτεται να της κάνει πρόταση γάμου.
  • Η Δανάη είναι ενθουσιασμένη με τον Γιώργο και αντάλλαξαν μηνύματα σε καρδούλες.
  • Η κατάληξη του ραντεβού ήταν να φύγουν μαζί, δείχνοντας τη χημεία τους.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο άνοιξε ξανά τις πύλες του στον έρωτα, και οι εκπλήξεις δεν είχαν τέλος.Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζεστασιά,  δύο singles συναντήθηκαν για ένα  ραντεβού!


First Dates: Το Δεύτερο Ραντεβού Τους Έχει Ήδη Κανονιστεί! - Video

Γιώργος και Δανάη αντάλλαξαν ραβασάκια 

Γιώργος και Δανάη αντάλλαξαν ραβασάκια 

Ο λόγος για τη Δανάη και τον Γιώργο.  Αν και εκείνη δεν ήταν αρχικά του γούστου του, η μαγεία του First Dates λειτούργησε για ακόμα μια φορά, οδηγώντας τον επισκέπτη του τηλεοπτικού εστιατορίου να μιλάει τηλεφωνικώς με  τον κολλητό του φίλο και να του λέει πως του αρέσει τόσο πολύ ο χαρακτήρας της που είναι έτοιμος να βγάλει δαχτυλίδι. 

First Dates: Δεν ήταν του γούστου του, αλλά παραλίγο να «βγάλει δαχτυλίδι»

 

Η Δανάη από τη μεριά της είναι ενθουσιασμένη και εκείνη με τον Γιώργο και η κατάληξη του ραντεβού είναι να την πάρει στα χέρια του και να φύγουν!

First Dates: Δεν ήταν του γούστου του, αλλά παραλίγο να «βγάλει δαχτυλίδι»

Οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα σε χαρτάκια από καρδούλες. Ο Γιώργος της έγραψε πως ήδη σκέφτεται την πρώτη συναυλία που θα πάνε και η Δανάη πως “έχει πολύ πλάκα αλλά ο Παναγιωτάκης έχει ελπίδες για ύψος(σ. σ: ο κολλητός του που μίλαγε στο τηλέφωνο). 

Δείτε το First Dates 




 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cash or Trash: Ο Στέφανος Κασελάκης Συναντά Τη Μοιραράκη
Media
Ο Στέφανος Κασελάκης τη Δευτέρα στο Cash or Trash- Τι είπε με τη Μοιραράκη
First Dates: Δε Τους Βγήκε Το Ερωτικό Και Έγιναν Φίλοι
Media
First Dates Θοδωρής: «Δεν ένιωσα πως ξετρελάθηκα, δεν θα βγω 2ο ραντεβού»
Κτητικός, Ψεύτης Και Μαμάκιας: Τα red flags της Ματούλας!
Media
Κτητικός, ψεύτης και μαμάκιας: Τα red flags της Ματούλας!
First Dates: Η Δανάη ζήτησε κοντό και ο Γιώργος το Εκτίμησε
Media
First Dates: Η Δανάη ζήτησε κοντό και ο Γιώργος ένιωσε δικαιωμένος!
First Dates: Θέλει «Μία Κοντούλα Γκοθού Με Μεγάλα Μπούτια»
Media
First Dates: Θέλει «μία κοντούλα γκοθού με μεγάλα μπούτια»
First Dates: Η Ερώτηση Του Τάσου Για Τους Πρώην
Media
First Dates: Η ερώτηση του Τάσου που «άναψε φωτιές» και η αντίδραση της Ζεν
First Dates: Η Ιωάννα Πήγε Για Να Γνωρίσει Τον Barman
Media
First Dates: Ο λόγος που ήρθε η Ιωάννα… λέγεται Τάσος!
Τα Φαντάσματα
Media
Τα Φαντάσματα: Επιστρέφουν στο Star για 2η σεζόν – Πρεμιέρα 4 Οκτωβρίου
First Dates
Media
First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top