Μια από τις πιο γλυκές στιγμές της καθημερινότητάς της ως μαμά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Η πρώην παίκτρια του Survivor βρίσκεται πλέον σε μια νέα, ξεχωριστή φάση της ζωής της, καθώς πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα και ο μικρός της έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Αυτή τη φορά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε στα Instagram Stories ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το παιχνίδι με τον γιο της. Στο βίντεο, το μωρό είναι ξαπλωμένο, ενώ εκείνη βρίσκεται δίπλα του και του κινεί απαλά τα ποδαράκια, κάνοντας τη δική τους… «γυμναστική».

«Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα;», ακούγεται να του λέει με παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ στη συνέχεια αναφέρει πως ο μικρός γελάει.

Η χαλαρή αυτή στιγμή μαμάς και γιου αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη νέα καθημερινότητα της Μαριαλένας, που απολαμβάνει κάθε μικρό στιγμιότυπο δίπλα στο παιδί της. Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει το story της με μια γαλάζια καρδιά.

Η νέα ζωή της Μαριαλένας Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς για πρώτη φορά το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026, όταν υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους.

Από εκείνη τη στιγμή, η καθημερινότητα του ζευγαριού έχει αλλάξει και οι δυο τους απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές με το μωρό τους, κρατώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς τους φίλους κοντά σε αυτή τη νέα σελίδα της ζωής τους.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 25 Ιανουαρίου 2026, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας με τον γάμο του μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδο.