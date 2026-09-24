Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί μία νέα εξέλιξη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μοντέλο AI φέρεται να πήρε πρωτοβουλία και, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, να απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικό σύστημα στην Αυστραλία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και για το κατά πόσο τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άμεση ανθρώπινη καθοδήγηση.

Δείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Στο ρεπορτάζ της Έλγκας Νταΐφα για το Star, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και οι προειδοποιήσεις κορυφαίων ανθρώπων του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυστραλία: AI agent απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικό σύστημα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, αναφέρθηκε στο περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητική διαδικτυακή πύλη. Όπως ανέφερε, ο AI agent απέκτησε πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία, με το περιστατικό να αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πύλη της δημόσιας υπηρεσίας αναφοράς στατιστικών στοιχείων.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το σύστημα φέρεται να έδρασε αυτόνομα, χωρίς την άμεση ανθρώπινη παρέμβαση που θα ανέμενε κανείς σε μία τέτοια διαδικασία.

Οι δημιουργοί της AI ανησυχούν για την εξέλιξή της

Την ίδια ώρα, προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ακόμη και κορυφαία στελέχη του κλάδου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη να κινηθούν τόσο γρήγορα, ώστε οι άνθρωποι να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει ή να παρέμβουν όταν χρειάζεται.

«Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο του μέλλοντος από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο κίνδυνος είναι να κινηθεί τόσο γρήγορα ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει ή να παρέμβουν όταν χρειάζεται», έχει αναφέρει ο Σαμ Άλτμαν.

Ο επικεφαλής της OpenAI έχει επίσης επισημάνει ότι ο κλάδος δεν θα πρέπει να αποδέχεται υπερβολικό τεχνολογικό ρίσκο μόνο και μόνο επειδή τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο μεγάλα.

Ίλον Μασκ: «Σε 10 χρόνια θα υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο ρομπότ»

Την ίδια ώρα, ο Ίλον Μασκ προβλέπει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν σημαντικά τη ζωή μας. Ο ίδιος εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα μπορούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ, πιθανότατα και νωρίτερα.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ, έκανε αναφορά στα φιλικά και εξυπηρετικά ρομπότ C-3PO και R2-D2 από το «Star Wars».

Η νέα υπόθεση στην Αυστραλία, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις και τις προβλέψεις ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία και ποια θα είναι τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης στο μέλλον.