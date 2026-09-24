Πως ένας από τους λόγους που δήλωσε συμμετοχή στο First Dates ήταν ο Tάσος ο Μπάρμπαν, αποκάλυψε η Ιωάννα με την παρουσιάστρια να δηλώνει χιουμοριστικά πως «κάθε σεζόν και χειρότερα».

Zενεβιέβ Μαζαρί

«Άκου δηλαδή τώρα τι είπε, πως ήρθε εδώ για να ζηλέψουν οι φίλες της που μιλάει μαζί σου» ανέφερε η παρουσιάστρια.

O Τάσος ο Barman του First Dates

Ο Τάσος μάλιστα της ζήτησε να βγάλουν μαζί και μία φωτογραφία. Έτσι η Ζεν τους απαθανάτισε με τον Τάσο να λέει στην Ιωάννα πως πρέπει να αναφέρει στις φίλες της ποιος τράβηξε τη φωτογραφία.

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