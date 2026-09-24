First Dates: Ο λόγος που ήρθε η Ιωάννα… λέγεται Τάσος!

«Κάθε σεζόν και χειρότερα» είπε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα συμμετείχε στο First Dates λόγω του Τάσου Μπάρμπαν.
  • Η παρουσιάστρια σχολίασε χιουμοριστικά την κατάσταση, λέγοντας "κάθε σεζόν και χειρότερα".
  • Η Ιωάννα αποκάλυψε ότι ήρθε για να ζηλέψουν οι φίλες της.
  • Ο Τάσος ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία μαζί και της είπε να αναφέρει ποιος τράβηξε τη φωτογραφία.

Πως ένας από τους λόγους που δήλωσε συμμετοχή στο First Dates ήταν ο Tάσος ο Μπάρμπαν, αποκάλυψε η Ιωάννα με την παρουσιάστρια να δηλώνει χιουμοριστικά  πως «κάθε σεζόν και χειρότερα». 

Zενεβιέβ Μαζαρί 

Zενεβιέβ Μαζαρί 

First Dates: Όχι μόνο δεύτερο… αλλά και τρίτο ραντεβού!

«Άκου δηλαδή τώρα τι είπε, πως ήρθε εδώ για να ζηλέψουν οι φίλες της που μιλάει μαζί σου» ανέφερε η παρουσιάστρια. 

O Τάσος ο Barman του First Dates 

O Τάσος ο Barman του First Dates 

Ο Τάσος μάλιστα της ζήτησε να βγάλουν μαζί και μία φωτογραφία. Έτσι η Ζεν τους απαθανάτισε με τον Τάσο να λέει στην Ιωάννα πως πρέπει να αναφέρει στις φίλες της ποιος τράβηξε τη φωτογραφία. 

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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