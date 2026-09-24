First Dates: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή First Dates συνεχίζεται με νέα ραντεβού και ελπίδες για καρμικές συναντήσεις.
  • Η Ιωάννα και ο Θοδωρής ξεκίνησαν το ραντεβού τους με ελεύθερη πτώση, ενώ η Ιωάννα αποκάλυψε την υποκριτική της καριέρα.
  • Ο Γιώργος έκανε δώρο στη Δανάη, ενώ ο Τάσος σχολίασε το χαμόγελό της, προκαλώντας χιούμορ.
  • Ο Χρήστος εντυπωσίασε τη Ματούλα, αλλά αναφορά στη μητέρα του σχεδόν της προκάλεσε ανησυχία.
  • Η εκπομπή προβάλλει τις αντιδράσεις και τις ατάκες των συμμετεχόντων σε κάθε ραντεβού.

Η αναζήτηση του έρωτα συνεχίζεται απόψε στο First Dates! Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Ζενεβιέβ Μαζαρί μεσολαβεί για να γνωριστούν τα υποψήφια ζευγάρια, με την ελπίδα η συνάντησή τους να είναι καρμική.

First Dates: Όχι μόνο δεύτερο… αλλά και τρίτο ραντεβού!

Ιωάννα & Θοδωρής κανόνισαν ελεύθερη πτώση

Η Ιωάννα και ο Θοδωρής ξεκίνησαν δυναμικά το ραντεβού τους, αφού η «Ζεν» τους κανόνισε ελεύθερη πτώση. Η Ιωάννα αποκάλυψε λίγο αργότερα την ενασχόλησή της με την υποκριτική: «Παίζω από 10 χρονών», είπε, αφήνοντας έκπληκτο τον παρτενέρ της.

Ο Θοδωρής ήρθε στο εστιατόριο με παρότρυνση των φίλων του, οι οποίοι δεν άντεχαν να τον βλέπουν συνέχεια να δουλεύει και να μη βγαίνει έξω.

First Dates: Στο ραντεβού της Ιωάννας και του Θοδωρή έπεσαν... ραβασάκια!

First Dates: Στο ραντεβού της Ιωάννας και του Θοδωρή έπεσαν... ραβασάκια!

First Dates - Χρύσα & Γρηγόρης: Το δεύτερο ραντεβού έχει ήδη κανονιστεί!

Η γλυκιά χειρονομία του Γιώργου στη Δανάη

Το επόμενο ραντεβού ξεκίνησε με χαμόγελα κι ένα ιδιαίτερο δώρο από την προσωπική συλλογή του Γιώργου, το οποίο εκτιμήθηκε από την όμορφη Δανάη.

Το χαμόγελό της γοήτευσε και τον Τάσο, ο οποίος σχολίασε: «Έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο», προλαβαίνοντας τον Γιώργο, ο οποίος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες». 

First Dates: Το κομπλιμέντο του Τάσου που θα ήθελε να είχε πει ο Γιώργος

First Dates: Το κομπλιμέντο του Τάσου που θα ήθελε να είχε πει ο Γιώργος

Ο Χρήστος έσωσε την τελευταία στιγμή το ραντεβού του με τη Ματούλα

First Dates: Ο Χρήστος ανέφερε τη μαμά του κι η Ματούλα ήθελε να εξαφανιστεί!

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First Dates: Ήθελε να πάει στο GNTM αλλά η αναζήτηση έρωτα τον κέρδισε

Η Ματούλα ενθουσιάστηκε με την εμφάνιση του Χρήστου, ωστόσο τα «καμπανάκια» της χτύπησαν όταν εκείνος ανέφερε «κάνα-δυο φορές» τη μαμά του. «Πήγε να μου χτυπήσει red flag, αλλά το έσωσε», ανέφερε η ίδια.

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