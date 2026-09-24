Η αναζήτηση του έρωτα συνεχίζεται απόψε στο First Dates! Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Ζενεβιέβ Μαζαρί μεσολαβεί για να γνωριστούν τα υποψήφια ζευγάρια, με την ελπίδα η συνάντησή τους να είναι καρμική.

Ιωάννα & Θοδωρής κανόνισαν ελεύθερη πτώση

Η Ιωάννα και ο Θοδωρής ξεκίνησαν δυναμικά το ραντεβού τους, αφού η «Ζεν» τους κανόνισε ελεύθερη πτώση. Η Ιωάννα αποκάλυψε λίγο αργότερα την ενασχόλησή της με την υποκριτική: «Παίζω από 10 χρονών», είπε, αφήνοντας έκπληκτο τον παρτενέρ της.

Ο Θοδωρής ήρθε στο εστιατόριο με παρότρυνση των φίλων του, οι οποίοι δεν άντεχαν να τον βλέπουν συνέχεια να δουλεύει και να μη βγαίνει έξω.

First Dates: Στο ραντεβού της Ιωάννας και του Θοδωρή έπεσαν... ραβασάκια!

Η γλυκιά χειρονομία του Γιώργου στη Δανάη

Το επόμενο ραντεβού ξεκίνησε με χαμόγελα κι ένα ιδιαίτερο δώρο από την προσωπική συλλογή του Γιώργου, το οποίο εκτιμήθηκε από την όμορφη Δανάη.

Το χαμόγελό της γοήτευσε και τον Τάσο, ο οποίος σχολίασε: «Έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο», προλαβαίνοντας τον Γιώργο, ο οποίος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες».

First Dates: Το κομπλιμέντο του Τάσου που θα ήθελε να είχε πει ο Γιώργος

Ο Χρήστος έσωσε την τελευταία στιγμή το ραντεβού του με τη Ματούλα

First Dates: Ο Χρήστος ανέφερε τη μαμά του κι η Ματούλα ήθελε να εξαφανιστεί!

Η Ματούλα ενθουσιάστηκε με την εμφάνιση του Χρήστου, ωστόσο τα «καμπανάκια» της χτύπησαν όταν εκείνος ανέφερε «κάνα-δυο φορές» τη μαμά του. «Πήγε να μου χτυπήσει red flag, αλλά το έσωσε», ανέφερε η ίδια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates