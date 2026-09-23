Μια διαφορετική συζήτηση είχαν η Χρύσα και ο Γρηγόρης στο First Dates, όταν η κουβέντα τους έφτασε στις μεταφυσικές αντιλήψεις και στην ιδέα ότι τίποτα στη ζωή δε συμβαίνει τυχαία.

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Ο Γρηγόρης ξεκαθάρισε αρχικά πως δεν είναι άνθρωπος που πιστεύει στο «σύμπαν» και σε αντίστοιχες θεωρίες. Όταν, όμως, η Χρύσα τον ρώτησε σε τι πιστεύει, η απάντησή του ήταν αρκετά διαφορετική.

«Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στο Μάτριξ», είπε, εξηγώντας πως θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος «από πάνω» που ελέγχει τα πάντα. Η Χρύσα άκουσε με ενδιαφέρον τη θεωρία του, ενώ ο Γρηγόρης συνέχισε να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. «Πιστεύω ότι βρεθήκαμε στο First Dates γιατί υπήρχε κάποιος λόγος». Συνέδεσε δηλαδή, τη συγκεκριμένη θεωρία με το ίδιο τους το ραντεβού. «Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο!» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το ποιος μπορεί να είναι αυτός ο λόγος, ο Γρηγόρης παραδέχθηκε πως ακόμη δεν έχει την απάντηση. «Τώρα ποιος είναι αυτός δεν τον ξέρω ακόμα, αλλά θα τον μάθω σύντομα», πρόσθεσε.