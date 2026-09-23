Νίκος Μπάρκουλης: Ξεσπά για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του, Ανδρέα

«Δεν μπορώ να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα»

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Ν. Μπάρκουλης: «Θέλω να κάνω ταινία τη ζωή του πατέρα μου με τίτλο "Κορίτσια, ο Μπάρκουλης"»/ Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μπάρκουλης αντέδρασε έντονα σε βίντεο που κυκλοφορεί στο YouTube με θέμα τον πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη.
  • Κατηγόρησε το βίντεο για προσβλητικό τίτλο και thumbnail που συνδέουν τον πατέρα του με ναρκωτικά και αλκοολισμό.
  • Δήλωσε ότι οι πληροφορίες στο βίντεο είναι παραπλανητικές και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
  • Εκφράζει την επιθυμία να διατηρηθεί η μνήμη του πατέρα του με σεβασμό και όχι με παραπληροφόρηση.
  • Ο Ανδρέας Μπάρκουλης υπήρξε δημοφιλής ηθοποιός και απεβίωσε το 2016.

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Μπάρκουλη προκάλεσε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα, στο YouTube και περιλαμβάνει φωτογραφία του πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, στο thumbnail.

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Ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Internet μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο πατέρας του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νεαρός, ο τίτλος και η εικόνα του βίντεο θεωρεί πως δημιουργούν προσβλητικούς συνειρμούς. Ακόμα, υποστήριξε ότι περιλαμβάνονται και πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σχετικά με τη ζωή και την πορεία του Ανδρέα Μπάρκουλη.

μπάρκουλης

Ο Νίκος Μπάρκουλης σημείωσε πως δεν είναι αντίθετος στη δημιουργία περιεχομένου ή ντοκιμαντέρ που αφορά δημόσια πρόσωπα, διαφωνεί όμως με τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονται συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου.

Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει “κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκωμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας. Με ένα thumbnail που λέει ναρκωμανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πως αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι.

Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων.

Τα μισά που λέει στο βίντεο είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκωμανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τέτοιο σκοπό. Πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό; Μου έστειλαν τώρα και μου είπαν ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ Το κανάλι του είναι αυτό. Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα», είπε οργισμένος ο Νίκος Μπάρκουλης.

Δες την ανάρτησή του:

Ο Νίκος Μπάρκουλης, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη και της τελευταίας συζύγου του, Μαρίας Μπάρκουλη, γεννήθηκε το 2002 και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τη δική του παρουσία στη δημοσιότητα.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τα social media, αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, συμμετέχοντας κατά καιρούς σε διάφορες εκπομπές και τηλεοπτικά projects. Το 2021 πήρε μέρος στο «Just the 2 of Us», όπου κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία του και να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ο πατέρας του, Ανδρέας Μπάρκουλης, υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2016, σε ηλικία 80 ετών.

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