Κατερίνα Καινούργιου και Σταματίνα Τσιμτσιλή είχαν μια ιδιαίτερα προσωπική και απολαυστική συζήτηση, μιλώντας μεταξύ άλλων για την οικογένεια, τη μητρότητα και τις διαφορετικές αγωνίες που φέρνει κάθε στάδιο στη ζωή των παιδιών.

Η συζήτηση στάθηκε αρκετά στην εμπειρία της μητρότητας, με την Κατερίνα Καινούργιου να μοιράζεται μια προσωπική λεπτομέρεια για τον σύζυγό της και την επιθυμία του να αποκτήσουν στο μέλλον ακόμη ένα παιδί.

Με αφορμή την κουβέντα για τα τρία παιδιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως ο σύζυγός της την θαυμάζει για τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργήσει την οικογένειά της.

«Το ξέρεις ότι ο άντρας μου σε θαυμάζει και μου λέει “ορίστε η Σταματίνα έκανε τρία” και θέλει από τώρα κι άλλο παιδί», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, από την πλευρά της, της έδωσε τη δική της συμβουλή, απαντώντας με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια: «Όσο το αφήνεις γίνεται πιο δύσκολη η απόφαση».

Η συζήτηση για τη μητρότητα και τα παιδιά

Η κουβέντα των δύο γυναικών συνεχίστηκε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να περιγράφει στην Κατερίνα Καινούργιου πώς είναι η καθημερινότητα μιας μητέρας με τρία παιδιά και πώς αλλάζουν οι ανάγκες τους όσο μεγαλώνουν.

«Είναι πιο εύκολο και πιο δύσκολο σε άλλα πράγματα με τα τρία παιδιά. Κάνουν μπάνιο μόνα τους, ντύνονται μόνα τους, πάνε ξαπλώνουν μόνα τους, δεν τα κοιμίζεις. Είναι αυτοεξυπηρετούμενα», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Όπως εξήγησε, μπορεί τα παιδιά να γίνονται περισσότερο ανεξάρτητα, ωστόσο οι αγωνίες των γονιών δεν σταματούν, αλλά αλλάζουν μορφή.

«Έχεις όμως άλλες αγωνίες, αν είναι καλά κοινωνικά, με τα μαθήματα, με το σχολείο, με τους συμμαθητές τους, το περιβάλλον τους, είναι η προεφηβεία», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η ίδια μίλησε ακόμη για το πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και για το γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει έχοντας εικόνα και από την επαγγελματική της ζωή.

«Θα δεις πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Λέω πότε ήταν μικρούλια και πότε θα πάνε προνήπειο και τώρα με περνάνε σε ύψος και πάνε στο σχολείο και έχουν τη δική τους καθημερινότητα», είπε χαρακτηριστικά.

