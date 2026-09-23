Καλαμάτα: 38χρονος προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αρχείου)
Καλαμάτα | Συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου του / ΕΡΤ

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 23/9 στην Καλαμάτα, όταν ένας 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε με όπλο στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, την ώρα που εκείνη κατευθυνόταν προς την εργασία της. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, καθώς οι πυροβολισμοί δεν την πέτυχαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομική έρευνα, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο. Ο 38χρονος φέρεται να απείλησε την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να κινήθηκε προς το σημείο όπου γνώριζε ότι θα βρισκόταν.

Η 25χρονη έφτασε με το αυτοκίνητό της κοντά στη δουλειά της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, εκείνη τη στιγμή ο άνδρας εμφανίστηκε και πυροβόλησε εναντίον της δύο φορές με κυνηγετικό όπλο. Παρά την επικίνδυνη επίθεση, η γυναίκα κατάφερε να παραμείνει σώα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός άλλου πολίτη.

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Μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί από την περιοχή με το όχημά του. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, όμως, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του συνέχισαν τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Τελικά, άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε και κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το όπλο ανήκε νόμιμα σε 68χρονο, ο οποίος επίσης συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, από την προανάκριση προέκυψε ότι την προηγούμενη ημέρα ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει την πρώην σύντροφό του χωρίς τη συναίνεσή της, γεγονός που προστέθηκε στην υπόθεση.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή και επιπλέον παραβάσεις. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
 

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