Μηνύματα από το GOVGR έλαβαν χιλιάδες πολίτες τις τελευταίες ώρες, με ενημέρωση ότι έχει αναρτηθεί έγγραφο της Επιστρατεύουσας Αρχής στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr. Η αποστολή τους προκάλεσε ανησυχία και ερωτήματα, κυρίως σε εφέδρους που είχαν να έχουν επαφή με στρατιωτικές διαδικασίες εδώ και χρόνια. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο είναι ότι το SMS από μόνο του δεν αποτελεί διαταγή άμεσης παρουσίασης, ούτε σημαίνει ότι έχει τεθεί σε ισχύ επιστράτευση.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία εντάσσεται στη νέα ψηφιακή λειτουργία του συστήματος εφεδρείας, μέσω της οποίας η Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποιήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα. Ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή e-mail και στη συνέχεια οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα στο gov.gr, όπου βρίσκεται το σχετικό έγγραφο.

Έφεδροι στο Κέντρο Μετακπαίδευσης Αυλώνα

Η αλλαγή αντικαθισά σταδιακά την παλαιότερη πρακτική των έντυπων εγγράφων και των ταχυδρομικών αποστολών που πολλές φορές κατέληγαν, στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, να μην ενημερώνεται ποτέ ο έφεδρος για την αλλαγή της στρατολογικής του κατάστασης. Για να λειτουργήσει η διαδικασία απαιτείται να έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Τι σημαίνει το SMS από το gov.gr και τι είναι το Ειδικό Φύλλο Πορείας

Οι αναφορές σε «Στρατιωτικό Αριθμό», «Επιστρατεύουσα Αρχή» και «Φύλλο Πορείας» ήταν εκείνες που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αναστάτωση στους παραλήπτες. Παρά ταύτα, η ηλεκτρονική αποστολή ή η επικαιροποίηση ενός Ειδικού Φύλλου Πορείας δεν ταυτίζεται με επίσημη κλήση για κατάταξη.

Το ΕΦΠ πρέπει να διαχωρίζεται από την επίσημη πρόσκληση εφέδρου για στρατιωτική υπηρεσία. Η πραγματική ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας προβλέπεται από τον ν. 5265/2026 και, όπως ορίζεται, γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάρκεια της πρόσκλησης μπορεί να είναι είτε καθορισμένη είτε αόριστη.

Αν κινηθεί η διαδικασία πρόσκλησης, η ενημέρωση μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπους: μέσω των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, με προκηρύξεις, με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης, αλλά και ψηφιακά μέσω SMS ή e-mail που παραπέμπουν στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.

Στις περιπτώσεις δημόσιας ανακοίνωσης, κομβικό ρόλο παίζουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο ΕΦΠ, όπως το χρώμα του φύλλου, οι σχετικοί κωδικοί και ο κωδικός αριθμός της μονάδας. Για αυτό όσοι λαμβάνουν σχετικό μήνυμα θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά το έγγραφο που έχει αναρτηθεί και να ελέγχουν τόσο τα προσωπικά τους στοιχεία όσο και την επιστρατευτική τους κατάσταση.

Παράλληλα, οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια Μονάδα Επιστράτευσης εφόσον έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας τους.

Τι αλλάζει στην εφεδρεία με τον ν. 5265/2026

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο ψηφιακό σκέλος. Το νέο πλαίσιο για την εφεδρεία επιδιώκει συνολικά διαφορετική οργάνωση, με συχνότερη επαφή των εφέδρων με τις Ένοπλες Δυνάμεις και πιο συστηματική επανεκπαίδευση.

Για όσους έχουν τοποθετηθεί σε Ενεργές Μονάδες, προβλέπεται εκπαίδευση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. Για τις Επιστρατευόμενες Μονάδες, η πρόσκληση σε εκπαίδευση προβλέπεται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία. Η ελάχιστη διάρκεια καθορίζεται στις τρεις ημέρες, ενώ για ορισμένες κατηγορίες εφέδρων η εκπαίδευση μπορεί να φτάνει ακόμη και τις δύο εβδομάδες.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει κύκλους μετεκπαίδευσης ανά 3 έως 5 χρόνια, διάρκειας 3 έως 6 ημερών. Ως την ηλικιακή απόσυρση, οι συνολικές ημέρες μπορούν να φτάνουν έως 80 για τους οπλίτες και έως 150 για τους εφέδρους αξιωματικούς.

Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία και στόχος για 150.000 εθελοντές

Με το άρθρο 265 του νέου νόμου εισάγεται η Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία. Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος, ο πολίτης μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά ότι επιθυμεί να συμμετάσχει και να καταχωρίσει τις επαγγελματικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ειδικότητες που διαθέτει, ώστε αυτά τα στοιχεία να συνεκτιμώνται για την επιστρατευτική του τοποθέτηση.

Κατά βάση, και η συνολική συμμετοχή στην εφεδρεία ακολουθεί εθελοντική λογική, καθώς ο οπλίτης θητείας θα καλείται κατά την απόλυσή του να δηλώνει αν επιθυμεί να συμμετέχει. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ότι υποχρεωτική συμμετοχή μπορεί να υπάρξει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε συγκεκριμένες ειδικότητες, και όταν δεν καλύπτονται οι απαιτούμενοι αριθμοί από εθελοντές για τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Από τη συμμετοχή στον θεσμό του ενεργού εφέδρου αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπει τη συγκρότηση δύναμης περίπου 150.000 ενεργών εθελοντών εφέδρων έως το 2030, με στόχο συστηματικότερη εκπαίδευση και ταχύτερη αξιοποίησή τους όταν αυτό απαιτηθεί.

Κέντρα Μετεκπαίδευσης, νέες Μονάδες και ο ρόλος των Ειδικών Δυνάμεων

Τα πρώτα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας για την εφεδρεία έχουν δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Παράλληλα, έχουν συγκροτηθεί τρεις νέες Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο. Οι δύο από τις τρεις στελεχώνονται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Βολές εφέδρων με εξομοιωτές στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Αυλώνος

Η συγκρότηση αυτών των μονάδων συνδέεται με την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που υπήρχε επί χρόνια στην αξιοποίηση εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων. Όπως επισημαίνεται, πολλοί από αυτούς, παρότι είχαν λάβει απαιτητική εκπαίδευση μάχης, έφεραν «λευκό απολυτήριο» και παρέμεναν σε αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση.

Ο στόχος πλέον είναι κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που θα αναλάβει.

Οι αλλαγές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια και τι σημαίνουν για τους πολίτες

Για τη φιλοσοφία του νέου μοντέλου έχει τοποθετηθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έχει δηλώσει: «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την Άμυνα της Πατρίδας μας».

Η κατεύθυνση που δίνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδέει τη νέα εφεδρεία με ένα μοντέλο διαρκούς επιχειρησιακής εκπαίδευσης, χωρίς να μετατρέπεται η συμμετοχή σε δυσανάλογο βάρος για τον πολίτη. Για αυτό προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από την εργασία, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει διάλογος με εργοδοτικούς φορείς για την οικονομική στήριξη του θεσμού.

Η νέα δομή προβλέπεται επίσης να συνδυαστεί με την Εθνοφυλακή, με έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές και στην ενίσχυση της εγγύς άμυνας. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η ενοποίηση των Διευθύνσεων Επιστράτευσης και Εθνοφυλακής.



