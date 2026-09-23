Συγκλονισμένο το πανελλήνιο παρακολουθεί τις απανωτές αποκαλύψεις για τα ιατρικά λάθη που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η γιατρός του Κολωνακίου του χορήγησε τελικά μέθη, πετώντας στα σκουπίδια όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα το έμφραγμα και στη συνέχεια την τραγική κατάληξη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός του Κολωνακίου του χορήγησε τελικά μέθη

Το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star αποκαλύπτει μια πρώτη πληροφορία, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη. Πρόκειται για τις πιο γνωστές ουσίες που χορηγούνται για μέθη σε ασθενείς.

Αυτές οι ουσίες αφορούν μέθη μόνο πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Δεν μπορεί να σχετίζονται με μέθη πριν από την υδροθεραπεία, στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής την προηγούμενη μέρα, καθώς, δε μπορούν να ανιχνευθούν δύο μέρες μετά, κι έχουν μικρό χρόνο ημίσειας ζωής. Δε μπορούν, δηλαδή, να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό.

Η μέθη λύνει τις απορίες και σχετικά με τη φωτογραφία στην οποία ο τραγουδιστής φαίνεται γερμένος στο πλάι μέσα στο ιατρείο.

Απαγορεύεται να γίνεται μέθη σε ένα απλό ιατρείο. Γίνεται μόνο σε νοσοκομειακούς χώρους. Μόλις επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις η ύπαρξη της ουσίας, θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Θάνατος Μαζωνάκη: Έσβηνε στα μάτια τους - Λεπτό προς λεπτό τα λάθη στο ιατρείο

Στο σκοτεινό δωμάτιο του ιατρείου στην Καρνεάδου, όπως αποκαλύπτεται δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έγιναν «σημεία και τέρατα». Οι προφυλακισμένοι γιατροί έβλεπαν τον τραγουδιστή να «σβήνει» μπροστά στα μάτια τους, την πίεσή του να πέφτει και έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Τα λάθη των γιατρών:

Του χορήγησαν μέθη, τον έβαλαν δηλαδή σε καταστολή, μια ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από αναισθησιολόγο. Καθυστέρησαν να του δώσουν αντίδοτο. Όταν είδαν τα δύσκολα έψαχναν στο AI για οδηγίες ανάνηψης από πλασμαφαίρεση. Κάλεσαν στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο και ζητούσαν οδηγίες. Η αναισθησιολόγος τους είπε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, αφού ο Μαζωνάκης δεν ξυπνάει. Έβλεπαν τον Μαζωνάκη να χάνει οξυγόνο και δεν του έκαναν ούτε Αμπού. Δεν είχαν ή δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν ούτε τη συσκευή ανάνηψης με μάσκα. Ακόμη και ο απινιδωτής φαίνεται να είχε ρόλο διακοσμητικό για τους κατηγορούμενους γιατρούς. Ζητούσαν οδηγίες από τον τεχνικό μέσω τηλεφώνου.

Τα λάθη είχαν ξεκινήσει από την Τρίτη που πήγε ο Μαζωνάκης στο Κολωνάκι για υδροθεραπεία. Η προφυλακισμένη γιατρός προσπαθούσε πάση θυσία να τον πείσει πως έπρεπε να κάνει και πλασμαφαίρεση. Τα λεφτά ήταν πολλά. 6.000 θα έπαιρναν οι προφυλακισμένοι γιατροί.

Μαρτυρία που «καίει» την προφυλακισμένη γιατρό - «Της λέγαμε να μην κάνει πλασμαφαίρεση κι επέμενε»

«Ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο κανονικότατα την Τρίτη, σε προκαθορισμένο ραντεβού, για να κάνει αρχικά πλασμαφαίρεση, την οποία αρνήθηκε και προτίμησε να κάνει υδροθεραπεία. Του είπε η γιατρός να έρθει την επόμενη μέρα να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία, διότι από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες. Αυτή φώναξε ότι «εσείς δεν είσαστε γιατροί. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω» και του έκλεισε ραντεβού για την επόμενη μέρα», λέει μάρτυρας στο Live News.

Στο φως οι συνομιλίες γιατρού και υπνοθεραπευτή ενώ ο Μαζωνάκης έσβηνε

Αποκαλυπτικά είναι και τα μηνύματα που φέρονται να αντάλλασαν η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον καλλιτέχνη την ίδια ημέρα. Οι δυο τους είχαν συνάψει σύμβαση.

Διαβάστε παρακάτω τα μηνύματα:

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 - Λίγα λεπτά μετά τις 17:00

Κατηγορούμενη γιατρός: Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ...

Υπνοθεραπευτής: Ποιος τον συνοδεύει;

Κατηγορούμενη γιατρός: Κανείς, ήρθαν και τον πήραν από το ιατρείο...

Ο υπνοθεραπευτής, πιστεύοντας ότι ο τραγουδιστής είναι ακόμη στο Κολωνάκι, συμβουλεύει τους γιατρούς κάποιος να συνοδεύσει τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο.

Υπνοθεραπευτής: Να πάει τουλάχιστον κάποιος μαζί του...

Ο υπνοθεραπευτής δεν παίρνει απάντηση και λίγα λεπτά αργότερα στέλνει ξανά στην 56χρονη γιατρό μήνυμα.

Υπνοθεραπευτής: Σε πήρα στον λαιμό μου...

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, τα πρώτα συμπεράσματα που έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για την καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη δένουν με τη μέθη.