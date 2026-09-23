Να μεταφέρουν την Αρίθα, την αγαπημένη σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη, στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια επιθυμεί η οικογένειά του, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η Αρίθα είχε αποτελέσει για περίπου δέκα χρόνια έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους συντρόφους του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο τραγουδιστής είχε επιλέξει να την ενταφιάσει στον κήπο της μεζονέτας του στη Βούλα, δημιουργώντας ένα ειδικό μνήμα για εκείνη.

Σύμφωνα με το Ρεπορτάζ Τώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θέλει πλέον να μεταφέρει τα οστά της Αρίθα από το σπίτι στη Βούλα και να τα τοποθετήσει σε ειδικό οστεοφυλάκιο στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Η σχέση του τραγουδιστή με την Αρίθα ήταν ιδιαίτερα δυνατή και ο ίδιος δεν έκρυβε ποτέ πόσο σημαντική ήταν στη ζωή του. Για εκείνον δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά ένα πλάσμα που ήταν διαρκώς δίπλα του και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς του.

«Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου - Με έμαθε να αγαπάω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν.

Μάλιστα, σε άλλη αναφορά του είχε περιγράψει με τον δικό του τρόπο αυτή τη σχέση, λέγοντας: «Εγώ και ο σκύλος μου ο μόνος φίλος μου».

Η Αρίθα είχε το δικό της μνήμα στη Βούλα

Όταν η Αρίθα έφυγε από τη ζωή, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να την κρατήσει κοντά του. Έτσι, την έθαψε στον κήπο της μεζονέτας του στη Βούλα, σε ένα σημείο που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνον.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περνούσε χρόνο κοντά στο μνήμα της και δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί την απώλειά της, έπειτα από μία δεκαετία κοινής ζωής.