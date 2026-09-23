Μαζωνάκης: Η μάνατζέρ του & ο ρόλος της στη γνωριμία με τον υπνοθεραπευτή

Το ραντεβού στο Ψυχικό, δύο μέρες πριν ο τραγουδιστής φύγει απ' τη ζωή

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/9/2026)

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Σε σοκ βρίσκεται η μάνατζερ καλλιτεχνών που γνώρισε τον υπνοθεραπευτή στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν μαζί με τον τραγουδιστή στο επίμαχο ραντεβού στο Ψυχικό, τη Δευτέρα, δύο μέρες πριν χάσει τη ζωή του. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Σταματιάδου.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα. Ετοίμαζαν τις εμφανίσεις του, μιλούσαν συχνά και ό,τι ήθελε ο καλλιτέχνης το ζητούσε από εκείνη. Έτσι έγινε και με τον υπνοθεραπευτή. 

Μαζωνάκης: Ποια ουσία χορήγησε η γιατρός στον τραγουδιστή για τη μέθη

Το Star φέρνει στο φως τον διάλογο της μάνατζερ με τον Γιώργο Μαζωνάκη:

Μαζωνάκης: Βρες μου το τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού.

Μάνατζερ: Γιώργο, δεν τον γνωρίζω... Είμαι επιφυλακτική με όλα αυτά... Είσαι σίγουρος;

Μαζωνάκης: Ναι, τον είδα στο διαδίκτυο. Βρες τον... Και κανόνισε από κοντά συνάντηση, γιατί από το τηλέφωνο δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις...

Μάνατζερ: Οκ, οκ.

Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη

Και έτσι έγινε. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σε πολύ γνωστό καφέ στο Ψυχικό, Μαζωνάκης, μάνατζερ, υπνοθεραπευτής και επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων βρέθηκαν μαζί. Αρχικά ήταν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Στη συνέχεια, η παρέα άφησε μόνους τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή, σε μια πιο ιδιωτική κουβέντα.

Εκεί, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε στον τραγουδιστή πως πρέπει να είναι «καθαρός» για να κάνει ύπνωση και τον παρέπεμψε στους γιατρούς του Κολωνακίου.

Η μάνατζερ δεν γνώριζε τον υπνοθεραπευτή από πριν. Είναι συντετριμμένη και βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

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