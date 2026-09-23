Μια όμορφη θεατρική βραδιά απόλαυσε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου η Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία βρέθηκε στο Θέατρο Βράχων για να παρακολουθήσει την παράσταση «Τρωάδες».

Η ίδια έφτασε στον χώρο μαζί με φίλη της και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε χαμογελαστή στις κερκίδες, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση. Αυτή τη φορά, στο πλευρό της δεν ήταν ο σύζυγός της Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο παρακολουθούν συχνά μαζί θεατρικές παραστάσεις.

Για την εμφάνισή της, η κα. Μπαζιάνα επέλεξε ένα κομψό και διακριτικό ασπρόμαυρο σύνολο, συνδυάζοντας μαύρη αμάνικη μπλούζα με λευκό παντελόνι και μαύρα πέδιλα. Με τα μαλλιά της κάτω και ελάχιστα κοσμήματα, η Μπέττυ Μπαζιάνα κράτησε ένα απλό και ανεπιτήδευτο look για τη βραδινή της έξοδο στο θέατρο.

Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων/ ndp

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα είναι ζευγάρι εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, από τα μαθητικά και φοιτητικά τους χρόνια. Το ζευγάρι επέλεξε να μην παντρευτεί με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο, αλλά υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2019. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Φοίβο-Παύλο και τον Ορφέα-Ερνέστο