Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα

Παρακολούθησε την παράσταση «Τρωάδες»

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Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μπαζιάνα παρακολούθησε την παράσταση "Τρωάδες" στο Θέατρο Βράχων στις 22 Σεπτεμβρίου.
  • Έφτασε με φίλη της και δεν ήταν μαζί της ο σύζυγός της, Αλέξης Τσίπρας.
  • Φορούσε ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο, με μαύρη αμάνικη μπλούζα και λευκό παντελόνι.
  • Η Μπαζιάνα και ο Τσίπρας είναι ζευγάρι για πάνω από 30 χρόνια και έχουν δύο γιους.
  • Το 2019 υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο.

Μια όμορφη θεατρική βραδιά απόλαυσε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου η Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία βρέθηκε στο Θέατρο Βράχων για να παρακολουθήσει την παράσταση «Τρωάδες».

Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα

Η ίδια έφτασε στον χώρο μαζί με φίλη της και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε χαμογελαστή στις κερκίδες, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση. Αυτή τη φορά, στο πλευρό της δεν ήταν ο σύζυγός της Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο παρακολουθούν συχνά μαζί θεατρικές παραστάσεις.

Για την εμφάνισή της, η κα. Μπαζιάνα επέλεξε ένα κομψό και διακριτικό ασπρόμαυρο σύνολο, συνδυάζοντας μαύρη αμάνικη μπλούζα με λευκό παντελόνι και μαύρα πέδιλα. Με τα μαλλιά της κάτω και ελάχιστα κοσμήματα, η Μπέττυ Μπαζιάνα κράτησε ένα απλό και ανεπιτήδευτο look για τη βραδινή της έξοδο στο θέατρο.

Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα

Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων/ ndp

Μπέττυ Μπαζιάνα: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Βράχων χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα είναι ζευγάρι εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, από τα μαθητικά και φοιτητικά τους χρόνια. Το ζευγάρι επέλεξε να μην παντρευτεί με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο, αλλά υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2019. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Φοίβο-Παύλο και τον Ορφέα-Ερνέστο

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ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΑΖΙΑΝΑ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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