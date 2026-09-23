Ένα ενδιαφέρον ραντεβού είχαν στο αποψινό First Dates ο Γιώργος και η Όλγα, με τους δύο τους να γνωρίζονται καλύτερα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνάντησής τους.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος έκανε μια αποκάλυψη για το πώς βρέθηκε τελικά στο παιχνίδι γνωριμιών. Όπως είπε, αρχικά είχε στο μυαλό του να πάει στο GNTM, όμως τελικά η συμμετοχή του στο First Dates ήταν αυτή που προχώρησε, καθώς ο έρωτας τον κέρδισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στην αρχή δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για την απόφασή του. Ωστόσο, η γνωριμία του με την Όλγα φαίνεται πως σύντομα τον έκανε να νιώσει πιο άνετα.

Οι δυο τους άρχισαν να συζητούν και να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον, ενώ ο Γιώργος παραδέχθηκε πως η πρώτη του εντύπωση από την Όλγα ήταν θετική. «Λάτρεψα το γεγονός ότι δεν ήταν βαρετή η Όλγα. Πάντα είχαμε κάτι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος.

Παράλληλα, δεν έκρυψε και την έλξη του προς την Όλγα, κάνοντάς της ένα όμορφο κομπλιμέντο για την εμφάνισή της. «Έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο», της είπε, με εκείνη να τον ευχαριστεί.