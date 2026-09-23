Ένα ενδιαφέρον ραντεβού είχαν στο αποψινό First Dates ο Γιώργος και η Όλγα, με τους δύο τους να γνωρίζονται καλύτερα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνάντησής τους.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος έκανε μια αποκάλυψη για το πώς βρέθηκε τελικά στο παιχνίδι γνωριμιών. Όπως είπε, αρχικά είχε στο μυαλό του να πάει στο GNTM, όμως τελικά η συμμετοχή του στο First Dates ήταν αυτή που προχώρησε, καθώς ο έρωτας τον κέρδισε.
Μάλιστα, αποκάλυψε πως στην αρχή δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για την απόφασή του. Ωστόσο, η γνωριμία του με την Όλγα φαίνεται πως σύντομα τον έκανε να νιώσει πιο άνετα.
Οι δυο τους άρχισαν να συζητούν και να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον, ενώ ο Γιώργος παραδέχθηκε πως η πρώτη του εντύπωση από την Όλγα ήταν θετική. «Λάτρεψα το γεγονός ότι δεν ήταν βαρετή η Όλγα. Πάντα είχαμε κάτι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος.
Παράλληλα, δεν έκρυψε και την έλξη του προς την Όλγα, κάνοντάς της ένα όμορφο κομπλιμέντο για την εμφάνισή της. «Έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο», της είπε, με εκείνη να τον ευχαριστεί.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.