Με άφθονο χιούμορ και ένα… απρόβλεπτο μπέρδεμα ρόλων ξεκίνησε το αποψινό First Dates. Η Γεωργία αποφάσισε από τα πρώτα κιόλας λεπτά να «κλέψει» για πλάκα τη θέση της Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ την ίδια ώρα ο Στρατής και ο Τάσος μπήκαν κι εκείνοι σε… διαφορετικούς ρόλους!

Δες το First Dates

Η Γεωργία, περιμένοντας να ανοίξει η πόρτα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Μόλις είδε τη θέση της Ζενεβιέβ, πήγε και κάθισε εκεί, παριστάνοντας την οικοδέσποινα του εστιατορίου.

«Είμαι η Ζεν!», είπε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας τις δικές της ερωτήσεις και δημιουργώντας ένα απολαυστικό σκηνικό. Η πραγματική Ζενεβιέβ, από την πλευρά της, παρακολουθούσε το… takeover με χιούμορ, μέχρι που της ζήτησε να επιστρέψει στη θέση της.

Ο Στρατής έγινε… μπάρμαν και ο Τάσος ψάχνει μία... καψούρα on the rocks!

Το μπέρδεμα όμως δε σταμάτησε εκεί. Ο Στρατής, που κανονικά βρίσκεται στο First Dates ως σερβιτόρος, αποφάσισε για πλάκα να «κλέψει» τη θέση του Τάσου και να αναλάβει χρέη μπάρμαν.

Την ίδια στιγμή, ο Τάσος ήρθε ως υποψήφιος που ψάχνει τον έρωτα και την... καψούρα!

Έτσι, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το εστιατόριο του First Dates μετατράπηκε σε ένα μικρό χάος, με τη Γεωργία να υποδύεται τη Ζενεβιέβ, τον Στρατή να βρίσκεται πίσω από το μπαρ και τον Τάσο να κινείται στον χώρο ως υποψήφιος που ψάχνει το ταίρι του.

Η Ζενεβιέβ δεν μπορούσε παρά να σχολιάσει με χιούμορ την κατάσταση, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί στο «σοβαρό μαγαζί» της. «Παιδιά, συγγνώμη. Τι έχετε πάθει; Έχετε καταλάβει ότι είναι σοβαρό μαγαζί;» είπε χαρακτηριστικά, βλέποντας τους πάντες να έχουν αλλάξει ρόλους.