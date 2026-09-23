Μια διαφορετική περίοδο της ζωής της αποφάσισε να μοιραστεί η Δανάη Μπάρκα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την τηλεόραση και τη σκηνή. Σε ένα βίντεο διάρκειας 11 λεπτών που δημοσίευσε στο TikTok, η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και μίλησε για τις αλλαγές που την έφεραν σε μια νέα καθημερινότητα.

Ανάμεσα σε όλα όσα αποκάλυψε ήταν και η απόφασή της να ασχοληθεί ενεργά με την οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση της μητέρας της στη Μάνη. Ένα εγχείρημα που, όπως παραδέχτηκε, αποτέλεσε για την ίδια ένα μεγάλο στοίχημα, αφού χρειάστηκε να αφήσει για λίγο πίσω όσα γνώριζε και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό χώρο.

Η Δανάη Μπάρκα περιέγραψε με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, από την έλλειψη προσωπικού και την οργάνωση της επιχείρησης μέχρι τις πολλές υποχρεώσεις που συνέπεσαν μέσα στην ίδια χρονιά.

«Δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω, πόσα πράγματα πρέπει να οργανωθούν από τον Οκτώβρη για να ανοίξει κάτι τον Μάιο. Δεν υπήρχε προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πλέον ανθρώπους», ανέφερε.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση, όπως εξήγησε, είχε και ο σύντροφός της, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της και τη βοήθησε να πάρει την απόφαση να δοκιμάσει κάτι που σκεφτόταν εδώ και χρόνια.

«Το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια να πω “το έχουμε, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό”», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν το ξενοδοχείο έγινε προτεραιότητα

Την ίδια περίοδο, η επαγγελματική της ζωή συνέχισε να έχει αρκετές απαιτήσεις, καθώς προέκυψε και η περιοδεία της παράστασης «Ζαμπέτας». Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, υπήρχαν ήδη και άλλες προσωπικές υποχρεώσεις.

Παρόλα αυτά, η ίδια αποφάσισε να θέσει ως προτεραιότητα την οικογενειακή επιχείρηση.

«Εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα», ανέφερε.

Η χρονιά αυτή, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στις επαγγελματικές αλλαγές. Όπως αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα, έμαθε πως ήταν έγκυος, γεγονός που έφερε ακόμη μία μεγάλη ανατροπή στη ζωή της.

«Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με πολύ χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει», εξομολογήθηκε.

«Είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα»

Κάνοντας τον απολογισμό της, η Δανάη Μπάρκα στάθηκε και σε μια άλλη σημαντική αλλαγή: την απόφασή της να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από την τηλεόραση και να δώσει χώρο στον εαυτό της να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλει.

«Η άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα “ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια” και δε θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά».

Η ίδια μίλησε και για έναν δύσκολο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν προβλήματα υγείας ανθρώπων του περιβάλλοντός της, αλλά και αρκετές καταστάσεις που δοκίμασαν τις αντοχές της.

«Έρχεται και Αύγουστος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας μήνας δύσκολος. Με κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά θέματα που μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο, μετά με θέματα άλλων δικών μας ανθρώπων σημαντικά. Και εν τέλει φτάνω μέχρι εδώ για να σας πω ότι παιδιά τα καταφέραμε», ανέφερε.

«Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος»

Κοιτάζοντας πίσω τη χρονιά που πέρασε, η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε πως αισθάνεται αλλαγμένη και πως πλέον βλέπει διαφορετικά την έννοια της επιτυχίας και της επιβράβευσης.

«Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Πολύ χαρούμενος άνθρωπος, αλλά άλλος», τόνισε, εξηγώντας πως πλέον ένα «μπράβο» μπορεί να έρθει από την καθημερινότητα, από μια επαγγελματική επιτυχία ή απλώς από την ίδια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η απομάκρυνσή της από την τηλεόραση δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει την υποκριτική και το τραγούδι, τα οποία αποτελούν διαχρονικά όνειρά της.

«Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνω μια δουλειά που είναι το όνειρό μου. Από 15 χρονών θέλω να είμαι ηθοποιός, να τραγουδάω», σημείωσε.

Η Δανάη Μπάρκα θέλησε, μέσα από την προσωπική της εξομολόγηση, να στείλει και ένα μήνυμα σε όσους μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη ή μεταβατική περίοδο.

«Ακολούθα αυτό που λέει το ένστικτό σου και οι ανάγκες σου. Δεν είναι μόνο τα όνειρα στη μέση, είναι και οι ανάγκες. Δεν είναι όλα βασισμένα στην αποδοχή των άλλων για σένα. Το πιο σημαντικό είναι εσύ να αποδέχεσαι εσένα, να παραδέχεσαι εσένα, να αγαπάς εσένα, να αμφισβητείς εσένα, αλλά πάντα με αγάπη και σεβασμό στον εαυτό σου», κατέληξε.