Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, τις αναμνήσεις και μια πορεία που μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες έζησε ο Νίκος Βουρλιώτης. Ο NiVO υποδέχτηκε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στην avant premiere του μουσικού ντοκιμαντέρ «NiVO 831 Θυμάμαι», λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του στους κινηματογράφους.

Η ειδική προβολή πραγματοποιήθηκε στα Village Cinemas στον Ρέντη, με αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο να δίνουν το «παρών» και να στηρίζουν τον Νίκο Βουρλιώτη σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Ο ίδιος πόζαρε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό, έχοντας στο πλευρό του φίλους και συνεργάτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο της μουσικής και της showbiz. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Γιώργος Αλκαίος, με τον οποίο φωτογραφήθηκε ο NiVO, αλλά και ο Χρήστος Χολίδης, η Μελίνα Ασλανίδου, η Κατερίνα Θεοχάρη και η Έλενα Ακριώτη.

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Νίκο Βουρλιώτη, καθώς το «NiVO 831 Θυμάμαι» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια μεγάλη διαδρομή ζωής και μουσικής, μέσα από στιγμές που σημάδεψαν τόσο την προσωπική του πορεία όσο και την εξέλιξη της ελληνικής urban σκηνής.

«NiVO 831 Θυμάμαι»: Μια διαδρομή 33 ετών στη μεγάλη οθόνη

Το μουσικό ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται σε μια καταγραφή της καλλιτεχνικής πορείας του NiVO. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, παρουσιάζονται διαφορετικές πλευρές της ζωής και της διαδρομής του.

Ο Νίκος Βουρλιώτης μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τα 33 χρόνια παρουσίας του στη μουσική, για τους ανθρώπους που συνάντησε στην πορεία του, τις συνεργασίες, τις σημαντικές στιγμές αλλά και τις δυσκολίες που συνόδευσαν την επαγγελματική του διαδρομή.

Από τους Goin’ Through και την hip hop σκηνή μέχρι την ευρύτερη αναγνώριση και την παρουσία της urban κουλτούρας στο mainstream, ο NiVO έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Το «NiVO 831 Θυμάμαι» επιχειρεί να φωτίσει αυτή τη διαδρομή μέσα από μια πιο προσωπική ματιά, δίνοντας χώρο στις αναμνήσεις, στους ανθρώπους και στις στιγμές που διαμόρφωσαν τον καλλιτέχνη όλα αυτά τα χρόνια.

Η επίσημη πρεμιέρα του μουσικού ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας, διάρκειας 93 λεπτών, υπογράφουν οι Ju Stamatakis και Danny Ntarla