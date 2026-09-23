Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αρχαία Ολυμπία, όταν ένα αυτοκίνητο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έσπασε τη μάντρα ενός σπιτιού και κατέληξε στην αυλή. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, στη διασταύρωση των οδών Ηλείας και Δημοκρατίας.

Οι ένοικοι του σπιτιού πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, καθώς ένας εκκωφαντικός θόρυβος τους ξύπνησε. Όταν βγήκαν να δουν τι είχε συμβεί, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα: ένα αυτοκίνητο είχε διαλύσει τη μάντρα και είχε καταλήξει μέσα στην αυλή τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στην οδό Ηλείας και, όταν ο οδηγός επιχείρησε να στρίψει αριστερά με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πάτρας, φαίνεται πως, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη μάντρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ από την πρόσκρουση ξηλώθηκε ακόμη και μία κολώνα.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ευτυχώς, η κατάληξη δεν ήταν τραγική. Ένας νεαρός που βρισκόταν στο σημείο κατάφερε να βοηθήσει τον οδηγό να απεγκλωβιστεί εγκαίρως από το αυτοκίνητο, πριν η φωτιά επεκταθεί.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους του σπιτιού.

Μάλιστα, όταν έφτασαν στο σημείο οι άνδρες της Τροχαίας, ο οδηγός είχε ήδη αποχωρήσει και δεν βρισκόταν πλέον εκεί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

