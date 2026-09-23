Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης

Η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 23.09.26, 19:17
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/9/2026)

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Έληξε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 23/9, αφού οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα του διαμερίσματος στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν μέσα. Η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια, και ο άνδρας συνελήφθη. 

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Όλα ξεκίνησαν όταν 49χρονος άνδρας δεν άφηνε την σύντροφό του να βγει από το σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, ενώ δήλωσε και ότι είναι οπλισμένος.

Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης έχει ιστορικό νοσημάτων ψυχικής υγείας. 

Η Τροχαία έχει πραγματοποιήσει εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

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