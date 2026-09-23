Έληξε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 23/9, αφού οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα του διαμερίσματος στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν μέσα. Η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια, και ο άνδρας συνελήφθη.

Όλα ξεκίνησαν όταν 49χρονος άνδρας δεν άφηνε την σύντροφό του να βγει από το σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, ενώ δήλωσε και ότι είναι οπλισμένος.

Ο δράστης έχει ιστορικό νοσημάτων ψυχικής υγείας.

Η Τροχαία έχει πραγματοποιήσει εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.