Γκερέκου: Οι συνταγές της μαμάς της & το μυστικό της καλής παστιτσάδας

Παρουσίασε στην Κέρκυρα το βιβλίο της «Γεύσεις και μνήμες»

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Άντζελα Γκερέκου: Η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα τη συνάντησε στην παρουσίαση του βιβλίου της στην Κέρκυρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζελα Γκερέκου παρουσίασε το βιβλίο της "Γεύσεις και μνήμες" με 30 κερκυραϊκές συνταγές της μητέρας της.
  • Η ιδέα του βιβλίου προήλθε από την ανάγκη να μοιραστεί γευστικές μνήμες και παραδόσεις από την οικογένεια και την Κέρκυρα.
  • Η Γκερέκου θυμάται τη μητέρα της να μαγειρεύει και να τραγουδάει, δημιουργώντας ζεστές αναμνήσεις.
  • Αποκάλυψε το μυστικό για καλή παστιτσάδα: καλό σπετσέδικο, κόκκινο κρασί και πολλή αγάπη.
  • Η Κέρκυρα έχει διαμορφώσει την προσωπικότητά της και την αγαπά βαθιά.

Η Άντζελα Γκερέκου παρουσίασε το βιβλίο της «Γεύσεις και μνήμες» από 30 κερκυραϊκές συνταγές της μαμάς της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κέρκυρα. 

Γκερέκου: Οι συνταγές της μαμάς της & το μυστικό της καλής παστιτσάδας

Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τη συνάντησε στο Λιστόν, τον διάσημο πεζόδρομο του νησιού. «Στου Ζήσιμου βρισκόμαστε, το ιστορικό καφέ από το 1928. Φανταστείτε ότι εδώ τραγούδησε και η Ρένα Βλαχοπούλου, τότε τραγουδίστρια της τζαζ. Έχουν περάσει από δω εικαστικοί, άνθρωποι του πνεύματος, σπουδαίες προσωπικότητες», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου.  

Γκερέκου: Οι συνταγές της μαμάς της & το μυστικό της καλής παστιτσάδας

Η ιδέα του βιβλίου γεννήθηκε από την ίδια και τη μεγάλη της ανάγκη να μπορέσει να μιλήσει «για τη γευστική μνήμη όλων των παιδικών μας χρόνων, των εφηβικών. Τι σημαίνει τρώμε μαζί με την οικογένεια, μαγειρεύει η μαμά από τα φαγητά της μαμάς, η γειτονιά, οι γεύσεις, οι μυρωδιές, οι παραδόσεις, όλα αυτά που μας ενώνουν με τις ρίζες μας», εξήγησε η ίδια.  

Η πιο ωραία ανάμνηση που έχει από τη μητέρα της είναι να μαγειρεύει και να τραγουδάει, μαγειρεύοντας. «Όταν έμπαινα από το σχολείο, άνοιγα την πόρτα και ... οι μυρωδιές οι γνώριμες, να καταλαβαίνω αμέσως τι φαγητό έχει από τα αγαπημένα μου κτλ», περιέγραψε. 

Αγαπώ με πάθος το νησί μου. Αγαπώ την Ελλάδα

«Βέβαια έχω τόσα χρόνια ασχοληθεί εκπροσωπώντας και έχοντας την ευθύνη των θέσεων που μου έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσω να προσφέρω έστω κάτι, ό,τι μπόρεσα, αλλά συνεχίζω να το κάνω με πάρα πολλή αγάπη για αυτή τη χώρα που αγαπώ και για τον πρώτο μου τόπο εδώ, τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Η Κέρκυρα που με διαμόρφωσε, αυτή η Κέρκυρα γεμάτη πολιτισμό, γεμάτη ιστορία», επισήμανε η Άντζελα Γκερέκου.  

Γκερέκου: Οι συνταγές της μαμάς της & το μυστικό της καλής παστιτσάδας

Γκερέκου: Το μυστικό για καλή παστιτσάδα 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το μυστικό για καλή παστιτσάδα.

Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου

«Η παστιτσάδα θέλει καλό σπετσέδικο, θέλει πολύ καλό κόκκινο κρασί για να σβήσει το τσιγάρισμα με κόκκορα ελεύθερης βοσκής ή με το μοσχαράκι του, αλλά κυρίως θέλει πολλή αγάπη. Όπως βγαίνουν αυτές οι μυρωδιές από την κατσαρόλα, έτσι μαζί τους θα ταξιδεύεις και εσύ, γιατί το φαγητό αυτό θέλει υπομονή και θέλει ώρα να σιγοβράζει και να γίνει μια σάλτσα μαζί με το κρέας και τα μακαρόνια τα χοντρά με ένα πολύ ωραίο τυρί από πάνω τριμμένο είτε είναι κεφαλογραβιέρα είτε είναι ο,τιδήποτε. Νομίζω ότι είναι ένα φαγητό από τα top»

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