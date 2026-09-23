Άντζελα Γκερέκου: Η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα τη συνάντησε στην παρουσίαση του βιβλίου της στην Κέρκυρα

Η Άντζελα Γκερέκου παρουσίασε το βιβλίο της «Γεύσεις και μνήμες» από 30 κερκυραϊκές συνταγές της μαμάς της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κέρκυρα.

Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τη συνάντησε στο Λιστόν, τον διάσημο πεζόδρομο του νησιού. «Στου Ζήσιμου βρισκόμαστε, το ιστορικό καφέ από το 1928. Φανταστείτε ότι εδώ τραγούδησε και η Ρένα Βλαχοπούλου, τότε τραγουδίστρια της τζαζ. Έχουν περάσει από δω εικαστικοί, άνθρωποι του πνεύματος, σπουδαίες προσωπικότητες», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου.

Η ιδέα του βιβλίου γεννήθηκε από την ίδια και τη μεγάλη της ανάγκη να μπορέσει να μιλήσει «για τη γευστική μνήμη όλων των παιδικών μας χρόνων, των εφηβικών. Τι σημαίνει τρώμε μαζί με την οικογένεια, μαγειρεύει η μαμά από τα φαγητά της μαμάς, η γειτονιά, οι γεύσεις, οι μυρωδιές, οι παραδόσεις, όλα αυτά που μας ενώνουν με τις ρίζες μας», εξήγησε η ίδια.

Η πιο ωραία ανάμνηση που έχει από τη μητέρα της είναι να μαγειρεύει και να τραγουδάει, μαγειρεύοντας. «Όταν έμπαινα από το σχολείο, άνοιγα την πόρτα και ... οι μυρωδιές οι γνώριμες, να καταλαβαίνω αμέσως τι φαγητό έχει από τα αγαπημένα μου κτλ», περιέγραψε.

Αγαπώ με πάθος το νησί μου. Αγαπώ την Ελλάδα

«Βέβαια έχω τόσα χρόνια ασχοληθεί εκπροσωπώντας και έχοντας την ευθύνη των θέσεων που μου έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσω να προσφέρω έστω κάτι, ό,τι μπόρεσα, αλλά συνεχίζω να το κάνω με πάρα πολλή αγάπη για αυτή τη χώρα που αγαπώ και για τον πρώτο μου τόπο εδώ, τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Η Κέρκυρα που με διαμόρφωσε, αυτή η Κέρκυρα γεμάτη πολιτισμό, γεμάτη ιστορία», επισήμανε η Άντζελα Γκερέκου.

Γκερέκου: Το μυστικό για καλή παστιτσάδα

Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το μυστικό για καλή παστιτσάδα.

«Η παστιτσάδα θέλει καλό σπετσέδικο, θέλει πολύ καλό κόκκινο κρασί για να σβήσει το τσιγάρισμα με κόκκορα ελεύθερης βοσκής ή με το μοσχαράκι του, αλλά κυρίως θέλει πολλή αγάπη. Όπως βγαίνουν αυτές οι μυρωδιές από την κατσαρόλα, έτσι μαζί τους θα ταξιδεύεις και εσύ, γιατί το φαγητό αυτό θέλει υπομονή και θέλει ώρα να σιγοβράζει και να γίνει μια σάλτσα μαζί με το κρέας και τα μακαρόνια τα χοντρά με ένα πολύ ωραίο τυρί από πάνω τριμμένο είτε είναι κεφαλογραβιέρα είτε είναι ο,τιδήποτε. Νομίζω ότι είναι ένα φαγητό από τα top»