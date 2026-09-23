Η BMW Σειρά 1 M Sport σε τιμή πρό-σ-κληση

Κάντε μία νέα αρχή με την BMW Σειρά 1 M Sport. Η Σειρά 1 ηγείται της premium compact κατηγορίας στην Ελλάδα και στο πρώτο 8μηνο του 2026 ξεπέρασε τις 1.600 ταξινομήσεις στη χώρα μας (επίσημα αποτελέσματα ΣΕΕΑ), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική και την απήχηση που έχει στο ελληνικό κοινό. Με ισχύ 170 ίππων για την έκδοση BMW 120, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τη δυναμική σχεδίαση M, η BMW Σειρά 1 M Sport απευθύνεται στον οδηγό που αναζητά μία γνήσια οδηγική εμπειρία, συνδυάζοντας απόδοση, σπορ χαρακτήρα και καθημερινή πρακτικότητα.
Η απόκτηση της BMW Σειράς 1 M Sport γίνεται ακόμα πιο ελκυστική μέσω του προνομιακού προγράμματος BMW Drive 0% από €31.990 με επιτόκιο 0%, 12 μήνες διάρκεια και 50% προκαταβολή. Το πρόγραμμα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και συνοδεύεται από εξάμηνη ασφάλιση Allianz.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BMW Σειρά 1 μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW και στην ιστοσελίδα: www.bmw.gr
Όροι προσφοράς BMW 120 με το πρόγραμμα BMW Drive 0% και αξία οχήματος 31.990€: ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,6% προστασίας δανείου 80€ και εξόδων φακέλου 280€), συνολικό ποσό πίστωσης 16.020€, ΣΕΠΠΕ 3,79%, διάρκεια 12 μήνες, προκαταβολή 16.050€, δόση 1.339€/μήνα. Συνολικό ποσό καταβολής 32.402€. Περιλαμβάνεται εξάμηνη ασφάλιση Allianz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.