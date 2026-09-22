Στα πλαίσια της συμμετοχής της ως Silver Sponsor στο “Synastry Art Project”, η Renault δημιούργησε ένα μοναδικό installation στο boutique κατάστημα rnlt στο Κολωνάκι, με την υπογραφή του εικαστικού Γιώργου Τζινούδη, εγκαινιάζοντας, παράλληλα, τη συνεργασία της με τον ξεχωριστό καλλιτέχνη.

Το “ Synastry Art Project ” είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τη Renault σε ρόλο Silver Sponsor να στέκεται δίπλα σε κάθε πτυχή του. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το art project αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε επιλεγμένο κοινό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Εκεί, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη και τη νυχτερινή Αθήνα, οι παρευρισκόμενοι είχαν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να δουν από κοντά το γλυπτό από γυαλί του Κώστα Βαρώτσου, με τίτλο «Νέα Σελήνη», που λειτούργησε ως τελετουργική πύλη προς την έκθεση.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η κύρια έκθεση εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα παραμείνει έως τις 4 Οκτωβρίου, αφιερωμένη στην τέχνη, τη μουσική και τον πολιτιστικό διάλογο. 20 σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες έχουν συνθέσει ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε ένα φανταστικό «ηλιακό σύστημα» έργων, μια διαδρομή που αποτυπώνει την ανθρώπινη σχέση με το σύμπαν. Παράλληλα, ποιητικά έργα 14 διακεκριμένων Ελλήνων δημιουργών συνομιλούν με τα εικαστικά έργα, συνθέτοντας τον ποιητικό αστερισμό της “Συναστρίας”.

Η επόμενη πράξη της «Συναστρίας»

Η επόμενη πράξη της «Συναστρίας» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Στοά Αρσακείου, με τη συνάντηση των 14 ποιητικών φωνών με το κοινό και, στη συνέχεια, το Full Moon — Lunar Soundscape, με τη μουσική να συναντά την Πανσέληνο στο αίθριο της Στοάς. Παράλληλα, τηλεσκόπια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα είναι διαθέσιμα στο κοινό για την παρατήρηση της Πανσελήνου.

Η τέχνη συναντά το σύμπαν της Renault στο rnlt

Ως Silver Sponsor του “ Synastry Art Project ”, η Renault υποστηρίζει αυτή την καλλιτεχνική συνάντηση με το έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκαινιάζει και τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη, μέσα από ένα μοναδικό installation που ο ίδιος υλοποίησε στο concept store rnlt© στο Κολωνάκι.

Από τη φύση του, το rnlt© στο Κολωνάκι αποτελεί μια εμπειρία που στηρίζεται στη βαθιά κληρονομιά των 127 ετών ιστορίας της Renault, αλλά και στη δυναμική, σύγχρονη ταυτότητα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας — μιας μάρκας που συνεχίζει να καινοτομεί, να εξελίσσεται και να διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας.

Λειτουργώντας ως σημείο επαφής με το ευρύ κοινό, αλλά και ως πολιτιστικό hub, το rnlt© αποτελεί το ιδανικό σημείο για να φιλοξενήσει τη δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη, όπως ο Γιώργος Τζινούδης. Ο Τζινούδης γεννήθηκε στην Κατερίνη. Σπούδασε Καλές Τέχνες σε Ιωάννινα, Μαδρίτη και Νέα Υόρκη, ενώ είναι υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Ζωγραφίζει, γράφει και συχνά αλλάζει τόπο διαμονής.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας του με τη Renault, αλλά και στο πλαίσιο της χορηγίας της «Συναστρίας», ο Τζινούδης, ένας εκ των συμμετεχόντων στο art project, εμπνεύστηκε από τη θεματολογία του, αλλά και από το αυτοκινητιστικό σύμπαν της Renault, ζωγραφίζοντας τη βιτρίνα του rnlt©, εφαρμόζοντας τη δική του μοναδική τεχνοτροπία. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και εντυπωσιακό οπτικά, τραβώντας το βλέμμα του περαστικού και δημιουργώντας μια πύλη για το σύμπαν της Renault, υπό το πρίσμα της “ Synastry Art Project ”.

Το τρίπτυχο της συνεργασίας της Renault ως χορηγού του “ Synastry Art Project ”, αλλά και με τον εικαστικό και ποιητή Γιώργο Τζινούδη, αναδεικνύει τη στενή σχέση της μάρκας με την τέχνη και τη δημιουργικότητα, τόσο μέσα από τα προϊόντα της, όσο και μέσα από τους χώρους στους οποίους η Renault «αναπνέει» μαζί με το κοινό της.