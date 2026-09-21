Η Jeep Βελμάρ παίζει μπάλα με τον Πανερυθραϊκό BC

Η Jeep Βελμάρ, μέλος του ομίλου Autohellas και επίσημος διανομέας και επισκευαστής της JEEP, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πανερυθραϊκό BC για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή στήριξή της στον αθλητισμό και στις αξίες που πρεσβεύει. Η συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό όραμα που αναδεικνύει τη σημασία της προσπάθειας, της ομαδικότητας και της αφοσίωσης, αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο του αθλητισμού όσο και της φιλοσοφίας της εταιρείας.

Η Jeep, μια μάρκα συνδεδεμένη με την ελευθερία, την αυθεντικότητα και το πνεύμα της περιπέτειας, αναγνωρίζει στον Πανερυθραϊκό BC έναν σύλλογο που εκφράζει με συνέπεια αντίστοιχες αξίες εντός και εκτός γηπέδου. Με πολυετή παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, ενεργή κοινωνική δράση και ισχυρούς δεσμούς με τη νέα γενιά, ο Πανερυθραϊκός αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Η Βελμάρ είναι η εταιρία λιανικής πώλησης αυτοκινήτων του ομίλου Autohellas, με πολυετή εμπειρία και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επιδεικνύοντας πάντα απόλυτο σεβασμό και συνέπεια στον πελάτη. Το όνομα και η αξιοπιστία της έχουν συνδεθεί με την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων (καινούριων και μεταχειρισμένων) και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών after sales (Service, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φανοποιείο).

Στα καταστήματα της Jeep Βελμάρ, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, να πραγματοποιήσει test drive και να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και after sales.