Το LEPAS L8 PHEV προσφέρει την απόλυτη “Elegant Driving” εμπειρία

Τα συστήματα που κάνουν εύκολη την ζωή του οδηγού

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Αυτοκινητο
Το LEPAS L8 PHEV προσφέρει την απόλυτη “Elegant Driving” εμπειρία
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Η premium μάρκα του Ομίλου Chery, ορίζει την έννοια του “Elegant Driving”, ενσωματώνοντας την ευφυή τεχνολογία στην εμπειρία οδήγησης και μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια ανεπανάληπτη διαδικασία υψηλών επιδόσεων και άνεσης. Για παράδειγμα, στην απαιτητική και μακρά οδήγηση των μεγάλων ταξιδιών, το Lepas L8 απαντά μεταξύ άλλων με κορυφαίο προσαρμοζόμενο έλεγχο της ταχύτητας (ACC). Το σύστημα παρακολουθεί ενεργά το προπορευόμενο όχημα, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας, πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο. Σε συνδυασμό δε με το σύστημα διατήρησης λωρίδας επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση της κίνησης σε όλο το εύρος ταχυτήτων.

Από την άλλη, στην εξουθενωτική συμφόρηση των πόλεων με την πυκνή κυκλοφορία, το αυτόματο «stop-and-go» κάνει την μετακίνηση ένα απολαυστικό παιχνίδι, στο οποίο ο οδηγός δε χρειάζεται καν να αγγίζει το γκάζι και το φρένο. Πρόκειται για ένα σύστημα που ενισχύει όχι μόνο την άνεση αλλά και την ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Το LEPAS L8 PHEV προσφέρει την απόλυτη “Elegant Driving” εμπειρία

Επιπλέον, για τα στενά δρομάκια, τους χώρους στάθμευσης με χαμηλό φωτισμό και τους πιο δύσβατους χωματόδρομους, εκεί όπου οι συμβατικοί καθρέφτες και οι αισθητήρες δεν επαρκούν, το LEPAS L8 διαθέτει ένα κορυφαίο σύστημα πανοραμικής απεικόνισης HD 540 μοιρών, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτοντας υπερευρυγώνιες κάμερες στο εμπρός και πίσω μέρος, στα πλάγια, ακόμη και κάτω από το αυτοκίνητο, το σύστημα δεν προσφέρει απλώς πανοραμική θέαση 360 μοιρών, μα και προβολή 180 μοιρών του κάτω μέρους.

Έτσι ο οδηγός απολαμβάνει εμπράκτως την αξία της τεχνολογίας, σε μια εμπειρία όπου τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά συμπληρώνονται από την ήπια παρέμβαση των συστημάτων και την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών του.

Σε συνδυασμό με τα “Lepard Aesthetics”, το Lepas L8 PHEV εκφράζει στο απόλυτο την έννοια του “Elegant Driving”, υιοθετώντας ύψιστη τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα και αποτελεσματικά στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να κάνει κάθε διαδρομή άνετη και ασφαλή χωρίς καμία προσπάθεια από τον οδηγό.

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