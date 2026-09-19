Αδιανόητο περιστατικό είχαμε χθες το πρωί στην πιάτσα των ταξί στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Δύο Ρομά, πατέρας και γιός, επειδή οδηγός ταξί τους αρνήθηκε τη μίσθωση, με το επιχείρημα πως δεν πληρώνουν, του επιτέθηκαν με σκουπόξυλο και του προκάλεσαν κάταγμα στο χέρι.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του SΤΑR o Γιάννης Σωτηρόπουλος, ο οδηγός ταξί που έχει μπαταρισμένο πλέον το αριστερό του χέρι μετά άγρια επίθεση χθες στην πιάτσα στο Κοιμητήριο της Νέας Ιωνίας του Βόλου.

Όπως καταγγέλλει στο STAR ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Ταξί Βόλου δράστες ήταν δύο Ρομά, πατέρας και γιος, οι οποίοι συνηθίζουν να μην πληρώνουν τη διαδρομή. Η άρνηση του 52χρονου οδηγού να τους επιβιβάσει φαίνεται πως εξαγρίωσε τον γιο, ο οποίος όχι μόνο τον έβρισε, αλλά δεν δίστασε να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά και να τον τραυματίσει.

«Συνάδελφος αρνήθηκε επανειλημμένα, επειδή παίρνει ταξί και δεν πληρώνει και μετά από λίγο εμφανίστηκε ο γιος του οποίος ήταν σε έξαλλη κατάσταση προφανώς από χρήση ουσιών και όταν κατάλαβε ότι δεν θα επιβιβαστούν στο ταξί πήρε ένα σκουπόξυλο το έσπασε στη μέση και το χρησιμοποίησε ως όπλο να χτυπήσει τον συνάδελφο. Στην αρχή προσπάθησε να τον χτυπήσει στην κοιλιά με τη μύτη του σκουπόξυλου και στο τέλος κατάφερε ένα χτύπημα το οποίο ήταν πάνω από τον καρπό. Το αποτέλεσμα στο σημείο να υπάρξει κάταγμα στο σημείο πάνω απ’ τον καρπό του συναδέλφου», δήλωσε ο πρόεδρος ιδιοκτητών ταξί Βόλου Ευδόκιμος Πασχαλίδης για το περιστατικό.

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί του Βόλου Ευγένιος Πασχαλίδης

Συγκέντρωση οδηγών ταξί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα οχήματά τους έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας έκαναν χθες το βράδυ οι συνάδελφοι του οδηγοί ταξί. Οι δύο Ρομά, 31 και 48 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια του Βόλου για να περάσουν αυτόφωρο.

Πρόεδρος Ταξί Βόλου: Οι Ρομά απειλούν πως θα καταστρέψουν τα οχήματά μας

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί Βόλου υποστήριξε επίσης:

«Φοβόμαστε και την επόμενη μέρα να υπάρχει διεκδίκηση και αυτό που ζητάμε είναι να προστατέψουμε και τα αυτοκίνητα μας και την ακεραιότητα μας γιατί χθές απειλήσανε γιατί αν προβείτε σε μήνυση θα υπάρχουν καταστροφές στα οχήματα σας. Κι εμένα πριν από λίγες μέρες με απείλησαν γιατί ξέρουν που μένω γιατί τα θα βάλουν φωτιά στο ταξί σου οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να υπάρχει αυτός ο φόβος...».

