«Eξαφανίστηκαν» οι διαφημίσεις ενέσιμων θεραπειών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Ποια είναι η νέα επικίνδυνη μόδα του «IV therapy»

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε αφορμή ατελείωτων αποκαλύψεων. Μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας γύρω από το δίκτυο παράνομων, μη εγκεκριμένων θεραπειών σε ιδιωτικά ιατρεία, στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνουν πλέον πολλά υποσχόμενες ενδοφλέβιες πρακτικές, σε πολυτελείς βίλες, ακόμα και μέσα σε σκάφη.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η επαγγελματική συνεργασία υπνοθεραπευτή - γιατρού

Νέα επικίνδυνη μόδα το «IV therapy» σε πολυτελείς βίλες και γιοτ - Eνδοφλέβια χορήγηση υγρών και βιταμινών που υπόσχεται ευεξία και αντιγήρανση

IV therapy

Αυτές οι εικόνες που κατακλύζουν το διαδίκτυο, αποτελούν την επιτομή του... σύγχρονου - αλλά άκρως επικίνδυνου - VIP λάιφ στάιλ, στα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας, όπως η Μύκονος.

Πρόκειται για το IV therapy, ενδοφλέβιες δηλαδή, θεραπείες, με απευθείας χορήγηση στο αίμα υγρών, βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών ουσιών, μέσω ορού. Φυσικά πραγματοποιούνται μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, σε υπερλούξ βίλες ή εν πλω σε πολυτελείς θαλαμηγούς.

«Πονοκέφαλος» για ΕΟΦ

Κίνδυνος από παράνομα σκευάσματα που «τάζουν» αντιγήρανση & απώλεια βάρους

Όλες οι αμφιλεγόμενες... πριβέ υπηρεσίες, με έκχυση - μη εγκεκριμένων - detox σκευασμάτων, έχουν γίνει «πονοκέφαλος» για τον ΕΟΦ.

«Οι βιταμίνες είναι πάντα συμπληρώματα διατροφής, άρα χορηγούνται από τη στοματική οδό. Άρα η πρακτική που βλέπουμε με ενέσιμες ενδοφλέβιες θεραπείες σε σαλόνια, σε μπαλκόνια, σε σκάφη και όπου μπορεί κανείς να φανταστεί, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή από τις ρυθμιστικές αρχές» αναφέρει ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος και Πρόεδρος του ΕΟΦ.

«Εξαφανίστηκαν» οι διαδικτυακές σελίδες με πριβέ υπηρεσίες ενδοφλέβιων θεραπειών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Βέβαια, μόλις άρχισε να... λιώνει η κορυφή του παγόβουνου, αποκαλύπτοντας συνεχώς νέες πλευρές αυτής της επικίνδυνης «μπίζνας», οι διαδικτυακές σελίδες αυτών των ιδιωτικών θεραπειών ως δια μαγείας... εξαφανίστηκαν.

IV therapy

«Εξαφανίστηκαν» οι διαδικτυακές σελίδες που διαφήμιζαν ενέσιμες θεραπείες

Κρήτη: Στο «μικροσκόπιο» γιατρός για ενδοφλέβιες «θαυματουργές» βιταμίνες

Εν τω μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών βρίσκεται γιατρός της Κρήτης, ο οποίος πραγματοποιούσε «θαυματουργές», όπως τις αποκαλούσε, ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου θορυβήθηκε όταν ο γιατρός ανέβασε στα social ένα βίντεο μέσα από το ιατρείο του, κατά τη διάρκεια θεραπείας μίας ασθενούς. Ο ίδιος πάντως, ισχυρίστηκε ότι έχει σταματήσει τη χορήγηση βιταμινών και δεν γνώριζε πως κάτι τέτοιο απαγορεύεται.

 

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