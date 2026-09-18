Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

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Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi

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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, μια υπόθεση που οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη της από τη Δικαιοσύνη.

Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της δολοφονίας του στο Κερατσίνι για να τιμήσει την μνήμη του Παύλου Φύσσα. Συγκινητική ήταν η στιγμή που η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα φίλησε το μνημείο του γιου της.Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα στο μνημείο του γιου της που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια / Eurokinissi

Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Πλήθος κόσμου τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου Φύσσα

Πλήθος κόσμου τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου Φύσσα /  Eurokinissi

Πλήθος κόσμου τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου Φύσσα

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όπου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ αρκετοί είναι και οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται πως η δολοφονία Φύσσα αποτέλεσε το έναυσμα για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίστηκε η «Χρυσή Αυγή», με αποτέλεσμα να συλληφθούν τα περισσότερα αρχηγικά της μέλη και να φυλακιστούν.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης πολλές φορές οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασσιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας.

 

 

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