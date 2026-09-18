Ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που κατέλαβε την 3η θέση στο GNTM 6, επέστρεψε στον διαγωνισμό ομορφιάς αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενος, αλλά για να στηρίξει έναν γνωστό του.
Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο στο star.gr/tv
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον περσινό κύκλο. Ο Γιώργος συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ο φίλος του, από την άλλη, αποχώρησε νωρίς, γεγονός που τον πείσμωσε και τώρα διεκδικεί μία δεύτερη ευκαιρία.
«Ήταν ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα, γιατί είχα πέσει και λίγο ψυχολογικά», αποκάλυψε, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επιβεβαιώνει την αγνότητα της ψυχής του, λέγοντας πως ο Γιώργος «είναι ψυχούλα».
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Κλείνοντας, πρόσθεσε, για τον δάσκαλό του, όπως ο ίδιος τον αποκαλεί, ότι του στάθηκε σαν πραγματικός αδελφός. «Μου στάθηκε πάρα πολύ. Είναι αδερφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ανταποδίδοντας τα τιμητικά σχόλια του κολλητού του, το ξανθό μοντέλο δήλωσε: «Αλλά ήρθε ανανεωμένος», με τους κριτές να συμφωνούν απόλυτα μαζί του.
Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο στο star.gr/tv:
GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.
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