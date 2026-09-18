Ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που κατέλαβε την 3η θέση στο GNTM 6, επέστρεψε στον διαγωνισμό ομορφιάς αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενος, αλλά για να στηρίξει έναν γνωστό του.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επέστρεψε στο GNTM για να στηρίξει τον φίλο του

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον περσινό κύκλο. Ο Γιώργος συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ο φίλος του, από την άλλη, αποχώρησε νωρίς, γεγονός που τον πείσμωσε και τώρα διεκδικεί μία δεύτερη ευκαιρία.

«Ήταν ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα, γιατί είχα πέσει και λίγο ψυχολογικά», αποκάλυψε, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επιβεβαιώνει την αγνότητα της ψυχής του, λέγοντας πως ο Γιώργος «είναι ψυχούλα».

Το GNTM φέρνει φιλίες ζωής

Κλείνοντας, πρόσθεσε, για τον δάσκαλό του, όπως ο ίδιος τον αποκαλεί, ότι του στάθηκε σαν πραγματικός αδελφός. «Μου στάθηκε πάρα πολύ. Είναι αδερφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανταποδίδοντας τα τιμητικά σχόλια του κολλητού του, το ξανθό μοντέλο δήλωσε: «Αλλά ήρθε ανανεωμένος», με τους κριτές να συμφωνούν απόλυτα μαζί του.

Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο στο star.gr/tv:

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.