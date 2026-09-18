Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!

Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM 6 για να στηρίξει έναν φίλο του.
  • Ο φίλος του, που αποχώρησε νωρίς πέρυσι, διεκδικεί δεύτερη ευκαιρία.
  • Ο Γιώργος είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του διαγωνισμού πέρυσι.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε την αγνότητα του Γιώργου, χαρακτηρίζοντάς τον "ψυχούλα".
  • Η πρεμιέρα του GNTM είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που κατέλαβε την 3η θέση στο GNTM 6, επέστρεψε στον διαγωνισμό ομορφιάς αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενος, αλλά για να στηρίξει έναν γνωστό του.

Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο στο star.gr/tv

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επέστρεψε στο GNTM για να στηρίξει τον φίλο του

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επέστρεψε στο GNTM για να στηρίξει τον φίλο του

Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον περσινό κύκλο. Ο Γιώργος συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ο φίλος του, από την άλλη, αποχώρησε νωρίς, γεγονός που τον πείσμωσε και τώρα διεκδικεί μία δεύτερη ευκαιρία.

«Ήταν ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα, γιατί είχα πέσει και λίγο ψυχολογικά», αποκάλυψε, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επιβεβαιώνει την αγνότητα της ψυχής του, λέγοντας πως ο Γιώργος «είναι ψυχούλα».

Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Το GNTM φέρνει φιλίες ζωής

Το GNTM φέρνει φιλίες ζωής

Κλείνοντας, πρόσθεσε, για τον δάσκαλό του, όπως ο ίδιος τον αποκαλεί, ότι του στάθηκε σαν πραγματικός αδελφός. «Μου στάθηκε πάρα πολύ. Είναι αδερφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανταποδίδοντας τα τιμητικά σχόλια του κολλητού του, το ξανθό μοντέλο δήλωσε: «Αλλά ήρθε ανανεωμένος», με τους κριτές να συμφωνούν απόλυτα μαζί του.

Δείτε Special Preview από το πρώτο επεισόδιο στο star.gr/tv: 

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ
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GNTM
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