Η Δανάη Μπάρκα διανύει μία περίοδο ανανέωσης, καθώς ανακαινίζει το σπίτι της στο Χαλάνδρι, αφού σε λίγο καιρό εκείνη και ο σύζυγός της Φάνης Μπότσης, πρόκειται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι που προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της κοινής του ζωής αναδιαμορφώνουν το χώρο του σπιτιού τους, με τη Δανάη Μπάρκα να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις εργασίες, δείχνοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο όπου γίνονται οι αλλαγές.

Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από τα stories της παρουσιάστριας και η θοποιού ήταν και ο μεγάλος, πολύχρωμος πίνακας της. Όπως αποκάλυψε η ίδια, δέχθηκε περισσότερα από 100 μηνύματα από followers που τη ρωτούσαν για τον δημιουργό του. Η Δανάη Μπάρκα να απαντά ότι το έργο είναι της Kris Betta, γράφοντας: «Είναι της αγάπης μου».

Φωτογραφίες: Instagram.com

Οι εικόνες δείχνουν ότι, παρά τις εργασίες, το σπίτι διατηρεί έντονα προσωπικά στοιχεία, με έργα τέχνης, φυτά και μεγάλες φωτεινές επιφάνειες να κυριαρχούν στους χώρους.

Φωτογραφία: Instagram.com

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις αρχές Σεπτεμβρίου, με ανάρτησή της στα social media, όπου έγραψε: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο παιδί του ζευγαριού είναι κοριτσάκι και αναμένεται να γεννηθεί τον Νοέμβριο. Το φύλο και ο χρόνος του τοκετού δεν έχουν πάντως ανακοινωθεί επισήμως από την ίδια τη Δανάη Μπάρκα.