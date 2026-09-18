Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στα Βασιλικά Ιστιαίας στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.
Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Λέκκας για σεισμό στην Εύβοια: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε το φαινόμενο», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 9 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητή σε μεγαλύτερη περιοχή.
«Έντονα αισθητή η κίνηση σε μια ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.
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