Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

Η αρχική εκτίμηση για το μέγεθός του είναι 4,3 Ρίχτερ

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Σεισμός τώρα στην Εύβοια, αισθητός και στην Αθήνα – Λέκκας στο ΕΡΤnews: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια.
  • Το επίκεντρο ήταν 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
  • Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
  • Η κίνηση ήταν έντονα αισθητή σε ευρύτερη περιοχή λόγω του μικρού εστιακού βάθους.

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στα Βασιλικά Ιστιαίας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Λέκκας για σεισμό στην Εύβοια: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε το φαινόμενο», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας. 

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 9 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητή σε μεγαλύτερη περιοχή.

«Έντονα αισθητή η κίνηση σε μια ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

 

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