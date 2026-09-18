Σεισμός τώρα στην Εύβοια, αισθητός και στην Αθήνα – Λέκκας στο ΕΡΤnews: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας / ΕΡΤ

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στα Βασιλικά Ιστιαίας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Λέκκας για σεισμό στην Εύβοια: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε το φαινόμενο», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 9 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητή σε μεγαλύτερη περιοχή.

«Έντονα αισθητή η κίνηση σε μια ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.