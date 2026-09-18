Μερικές φορές ένα τραγούδι μπορεί να πει όσα δε χωρούν σε ένα μήνυμα. Αυτόν τον τρόπο επέλεξε η Αθηνά Μαξίμου για να εκφράσει τη θλίψη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο χορεύει υπό τους ήχους του «Να περνάς», ενός τραγουδιού που έχει συνδεθεί με τη φωνή και την ιδιαίτερη παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει πολλά λόγια, η Αθηνά Μαξίμου άφησε τη μουσική να συνοδεύσει τη στιγμή. Ο χορός της, με φόντο το τραγούδι, έγινε ένας προσωπικός τρόπος να αποτυπώσει το συναίσθημα που της προκάλεσε η απώλεια του καλλιτέχνη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, επέλεξε μια φράση από τον κόσμο του «Μικρού Πρίγκιπα» του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο περιέγραψε την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, σαν ένα ταξίδι σε έναν μακρινό πλανήτη, από όπου εκείνος έφυγε αφήνοντας πίσω του όσους τον αγάπησαν.

«Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του… κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν…», έγραψε η Αθηνά Μαξίμου.