Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του»

Το αντίο της Αθηνάς Μαξίμου στον τραγουδιστήε

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«Κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν»: Η Αθηνά Μαξίμου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Μαξίμου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω ενός βίντεο στα social media.
  • Στο βίντεο χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Να περνάς», που συνδέεται με τον καλλιτέχνη.
  • Η Μαξίμου χρησιμοποίησε μια φράση από τον «Μικρό Πρίγκιπα» για να περιγράψει την απουσία του Μαζωνάκη.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει: «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του…».
  • Η ανάρτηση αναδεικνύει την προσωπική της αποτύπωση του συναισθήματος της απώλειας.

Μερικές φορές ένα τραγούδι μπορεί να πει όσα δε χωρούν σε ένα μήνυμα. Αυτόν τον τρόπο επέλεξε η Αθηνά Μαξίμου για να εκφράσει τη θλίψη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο χορεύει υπό τους ήχους του «Να περνάς», ενός τραγουδιού που έχει συνδεθεί με τη φωνή και την ιδιαίτερη παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην 40ή θέση στα παγκόσμια charts

Γιώργος Μαζωνάκης

Χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει πολλά λόγια, η Αθηνά Μαξίμου άφησε τη μουσική να συνοδεύσει τη στιγμή. Ο χορός της, με φόντο το τραγούδι, έγινε ένας προσωπικός τρόπος να αποτυπώσει το συναίσθημα που της προκάλεσε η απώλεια του καλλιτέχνη.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης, επέλεξε μια φράση από τον κόσμο του «Μικρού Πρίγκιπα» του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο περιέγραψε την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, σαν ένα ταξίδι σε έναν μακρινό πλανήτη, από όπου εκείνος έφυγε αφήνοντας πίσω του όσους τον αγάπησαν.

«Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του… κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν…», έγραψε η Αθηνά Μαξίμου.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
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