Διπλή διάκριση Gold & Platinum του Χρυσού Οδηγού στα Compliance Awards 2026

Ο Χρυσός Οδηγός βραβεύτηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον θεσμό

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Διάκριση Gold & Platinum Του Χρυσού Οδηγού
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Ο Χρυσός Οδηγός βραβεύτηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον θεσμό, αυτή τη φορά για την υπεύθυνη και ασφαλή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Gold και Platinum βραβείο απέσπασε ο Χρυσός Οδηγός στα Compliance Awards 2026, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Events.
Η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία Best AI Initiative για την πρωτοβουλία «XO AI Task Force – AI Governance and Innovation», η οποία αφορά την οργανωμένη, ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της.

Διπλή διάκριση Gold & Platinum του Χρυσού Οδηγού στα Compliance Awards 2026

Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Μικαέλλα Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και DPO – Compliance Officer του Χρυσού Οδηγού.

Η XO AI Task Force αποτελείται από εργαζομένους διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας και δημιουργήθηκε με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο ασφάλειας, διαφάνειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Χρυσός Οδηγός έχει αναπτύξει κανόνες ασφαλούς χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, εκπαιδευτικές δράσεις για τους εργαζομένους και ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Η ίδια τεχνογνωσία αξιοποιείται και στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Χρυσού Οδηγού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της προβολής μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κοινωνικών φορέων.

Η φετινή βράβευση αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη διάκριση του Χρυσού Οδηγού στα Compliance Awards και επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην Κανονιστική Συμμόρφωση, την καινοτομία και την υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Σχετικά με τον Χρυσό Οδηγό

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσα από το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του xo.gr, παρέχει end-to-end λύσεις digital marketing: από επαγγελματικά profiles και στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση, έως SEO και PPC καμπάνιες, διαχείριση social media, καθώς και κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.
 

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