Τι Αλλάζει Σε Κληρονομιές και Διαθήκες

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, με τον νόμο 5303/2026 να αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο που διέπει τις κληρονομιές στην Ελλάδα.

Η νέα νομοθεσία αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το Πέμπτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα, εκσυγχρονίζοντας ένα θεσμικό πλαίσιο που παρέμενε επί περίπου οκτώ δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θανάτων που επέρχονται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, ενώ για θανάτους που έχουν επέλθει πριν από την ημερομηνία αυτή εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την προστασία της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου από τα χρέη του θανόντος. Με το νέο πλαίσιο προβλέπεται αυτόματος διαχωρισμός της κληρονομικής από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, με στόχο, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί το φαινόμενο των μαζικών αποποιήσεων κληρονομιάς.

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