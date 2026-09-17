Τι Αλλάζει Σε Κληρονομιές και Διαθήκες

Τι αλλάζει από σήμερα σε κληρονομιές και διαθήκες

«Κενό γράμμα» χωρίς φορολογική εξομοίωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 19:02 Μητσοτάκης για Τουρκία: Δεν απειλούμε, αλλά δε δεχόμαστε απειλές
17.09.26 , 18:57 Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!
17.09.26 , 18:50 Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
17.09.26 , 18:31 Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
17.09.26 , 18:26 Υποχωρεί για δεύτερη συνεχή ημέρα η διεθνής τιμή του πετρελαίου
17.09.26 , 18:05 Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της
17.09.26 , 18:05 Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
17.09.26 , 17:44 Eurovision: Νέο μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία - Εκτός διαγωνισμού και το 2027
17.09.26 , 17:40 Ανοιχτό το στοίχημα της αυτοδυναμίας στις νέες δημοσκοπήσεις
17.09.26 , 17:14 Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικό πόλεμο την ΕΕ για τη «Συμμαχία» με τον Καναδά
17.09.26 , 17:00 Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
17.09.26 , 16:56 Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ
17.09.26 , 16:54 Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Η κόρη γνωστού αθλητικογράφου παίζει στη σειρά
17.09.26 , 16:49 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις
17.09.26 , 16:33 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί
Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της σε σχολείο
Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός
Τρισάγιο για τα εννιάμερα του Μαζωνάκη: Τι δήλωσε στο Star ο πατέρας του
Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
«Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels (https://kaboompics.com/)
Τι Αλλάζει Σε Κληρονομιές και Διαθήκες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 16 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Κληρονομικό Δίκαιο με τον νόμο 5303/2026.
  • Η νέα νομοθεσία αντικαθιστά το Πέμπτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο που παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο για 80 χρόνια.
  • Ισχύει για θανάτους που συμβαίνουν από 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, ενώ οι προηγούμενοι θάνατοι διέπονται από το παλιό καθεστώς.
  • Σημαντική αλλαγή: προστασία της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου από τα χρέη του θανόντος μέσω αυτόματου διαχωρισμού.
  • Στόχος είναι η μείωση των μαζικών αποποιήσεων κληρονομιάς.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, με τον νόμο 5303/2026 να αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο που διέπει τις κληρονομιές στην Ελλάδα.

Η νέα νομοθεσία αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το Πέμπτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα, εκσυγχρονίζοντας ένα θεσμικό πλαίσιο που παρέμενε επί περίπου οκτώ δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θανάτων που επέρχονται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, ενώ για θανάτους που έχουν επέλθει πριν από την ημερομηνία αυτή εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την προστασία της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου από τα χρέη του θανόντος. Με το νέο πλαίσιο προβλέπεται αυτόματος διαχωρισμός της κληρονομικής από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, με στόχο, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί το φαινόμενο των μαζικών αποποιήσεων κληρονομιάς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 |
ΔΙΑΘΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

δεν έκανες αίτηση για φοιτητικό επίδομα;
Οικονομια
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις
United Group
Οικονομια
Η United Group παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα τηλεόρασης τρίτης γενιάς
Αυξάνονται Οι Τιμές Στα Ταξί Σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Οικονομια
Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς αεροδρόμιο σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Καύσιμα
Οικονομια
Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια
ενοικιαστήρια
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου: Έως 3.200 ευρώ σε 1,05 εκατ. δικαιούχους
ΔΥΠΑ: Νέες Θέσεις Εργασίας - Ποιοι Είναι Σε Προτεραιότητα
Οικονομια
ΔΥΠΑ: Ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι σε προτεραιότητα
Το payzy έγινε Magenta Pay
Οικονομια
Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή
Ενοίκια:Στον Αέρα Η Πληρωμή Μέσω Τράπεζας - Νέα Παράταση
Οικονομια
Ενοίκια: Νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας
Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση Υποχρεωτικών Δηλώσεων Συγκομιδής
Οικονομια
Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση στις υποχρεωτικές δηλώσεις για τη συγκομιδή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top