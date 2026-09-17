Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς αεροδρόμιο σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

50 ευρώ κοστίζει η διαδρομή «Ελ. Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη / ERT

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Ακριβότερες θα γίνουν σύντομα οι μετακινήσεις με ταξί από και προς τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, ενώ αυξήσεις προβλέπονται και για τον χρόνο αναμονής των οχημάτων. 

Το νέο τιμολόγιο διαμορφώθηκε μετά από διαβουλεύσεις του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τους εκπροσώπους του κλάδου. 

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Δείτε παρακάτω τις νέες τιμές:

  • Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα.
  • Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα.
  • Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ
  • Το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.

Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξηγούν ότι «δε μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη».

Οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τις προσεχείς ημέρες και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και εποικοδομητικού διαλόγου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

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Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Η νέα τιμολόγηση έρχεται μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του ΣΑΤΑ το οποίο είχε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί».

Τονίζει επίσης ότι η «αναπροσαρμογή των τιμών αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί καθώς το λειτουργικό κόστος του κλάδου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το ταξί αποτελεί βασικό κρίκο της αστικής και τουριστικής μετακίνησης και ο επαγγελματίας οδηγός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας του οχήματος.

Το ΣΑΤΑ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου».

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