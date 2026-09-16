«Βόμβα» από τον αδερφό της Νταϊάνα: Tι του είπε ο Κάρολος μετά τον χαμό της

«Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική», απαντά ο βασιλιάς

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Charles Tasnadi)
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Bόμβα Από Τον Αδερφό Της Για Κάρολο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ απαντά στις επικρίσεις του αδερφού της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, σχετικά με τη συμπεριφορά του μετά τον θάνατό της.
  • Η Νταϊάνα σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών.
  • Ο Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος του είπε ότι «σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει» μετά τον θάνατό της.
  • Ο εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική και την κρίση.
  • Η Νταϊάνα ήταν η πιο πολυφωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο μετά τον γάμο της με τον Κάρολο το 1981.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις του αδερφού της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, υπογραμμίζοντας μέσω εκπροσώπου ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη». 

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι «θεωρίες συνωμοσίας» για τον θάνατό της

Οι ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα, αφορούν τη συμπεριφορά του Καρόλου τον πρώτο καιρό μετά τον αδόκητο χαμό της Νταϊάνα σε τροχαίο το 1997. 

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 36 ετών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγέντ, προσέκρουσε σε κολόνα σε σήραγγα του Παρισιού, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από τους παπαράτσι που τους καταδίωκαν με μοτοσικλέτες. 

Πρίγκιπας Κάρολος - Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Πρίγκιπας Κάρολος και Πριγκίπισσα Νταϊάνα / Φωτογραφία αρχείου AP 

Ο Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του πως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος του είπε «να είσαι βέβαιος πως σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail. Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον Κάρολο σε μια λογομαχία σχετικά με το εάν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι έπρεπε να ακολουθήσουν πεζή το φέρετρο στην κηδεία της μητέρας τους, κάτι για το οποίο ο Σπένσερ είχε αντιρρήσεις, αναφέρει το δημοσίευμα. 

O βασιλιάς Κάρολος με τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα

O βασιλιάς Κάρολος με τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα / Φωτογραφία αρχείου AP (John Gaps)

Η Νταϊάνα έγινε η πιο πολυφωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο μετά τον γάμο της με τον Κάρολο το 1981. Έναν γάμο που δεν έμελλε να στεριώσει και το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1996. 

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο ο Σπένσερ, εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Αν και αποτελεί αρχή μας να μην σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια έπειτα από μια τέτοια απώλεια». 

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ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΤΑΪΑΝΑ
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
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