Με πάθος και ψυχή, ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική ανατροπή και κατέκτησε τους 3 βαθμούς εναντίον της πολωνικής Γιαγκελόνια, χάρη στο πολύτιμο τέρμα του Ουκρανού επιθετικού.

Φωτογραφία INTIME

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να πιέσει, αλλά οι Πολωνοί ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί στις αντεπιθέσεις, και αφού είχαν πρώτα κάποιες ευκαιρίες, κατάφεραν να προηγηθούν με το γκολ του Σζμιτ. Οι ερυθρόλευκοι αντέδρσαν, πίεσαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το τέρμα του Γκονζάλες λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Το γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Στην επανάληψη, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπήκε αποφασισμένη για τη νίκη, και κυριάρχησε απόλυτα, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε παθητικό ρόλο, πιέζοντας διαρκώς για το γκολ, με τη βοήθεια της εξέδρας που είχε «πάρει φωτιά».

Ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε λύσεις και όλα έδειχναν ότι το ματς θα έληγε ισόπαλο. Εκεί όμως μίλησε η εκτελεστική δεινότητα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, ο Ουκρανός λύτρωσε την ομάδα του και χάρισε στον Ολυμπιακό τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην League Phase του Europa League.