Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης και βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα, καθώς ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς και πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή

Φωτογραφία INTIME

Με πορεία πάνω από 30 χρόνια, είχε δημιουργήσει αμέτρητες φιλίες στον καλιτεχνικό χώρο, είχε πολλές επιτυχίες και δεν είναι μυστικο ότι τον άκουγαν και τον παραδέχονταν ακόμα και άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν λάτρεις αυτού του είδους μουσικής.

To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας

Ο Μαζωνάκης δεν είχε εμπλακεί ιδιαίτερα στα αθλητικά πράγματα και σχεδόν ποτέ δεν είχε εμφανιστεί σε κάποιο γήπεδο. Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει φίλαθλος του Ολυμπιακού, και μάλιστα είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, στο πρόσφατο Final 4 της Αθήνας, φέρνοντας μάλιστα ...γούρι στους Ερυθρόλευκους οι οποίοι κατέκτησαν την Euroleague.

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Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ όπως ήταν φυσικά, τον αποαχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media. 

Όμως, το δικό της «αντίο» στον σπουδαίο τραγουδιστή έστειλε και η ομάδα του Ιωνικού Νικαίας, η ομάδα της περιοχής όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Ιωνικός ανέβασε ένα συγκινητικό story στο Instagram, γράφοντας: «καλό ταξίδι Γιώργο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή

Ο Μαζωνάκης είχε μεγαλώσει στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στη Νίκαια, και είχε φοιτήσει στο 1o Γυμνάσιο της περιοχής, έχοντας πολλούς φίλους εκεί. 

Το 2022 είχε δώσει το «παρών» στα Σεπόλια στην προβολή της ταινίας «Άνοδος» που είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη σιατιοδρομία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα Σεπόλια / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ως γνήσιο «παιδί της νύχτας» είχε φιλοξενήσει πολλές ομάδες στα κέντρα όπου εμφανιζόταν, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το γλέντι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος του 2005, και τη γυνακεία ομάδα Πόλο της Βουγιαγμένης για το Champions Cup του 2006.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τα κορίτσια του πόλο της Βουλιαγμένης / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο γλέντι του Ολυμπιακού το 2005 / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

 

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