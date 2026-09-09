Λιονέλ Μέσι: Γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία

Ο Αργεντίνος σούπερ-σταρ συμφώνησε να αγοράσει την Ελντένσε

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Αθλητικα
Ο Λιονέλ Μέσι αγοράζει ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία

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Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για την αγορά της ισπανικής ομάδας δεύτερης κατηγορίας, Ελντένσε, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στην Ισπανία.

Λιονέλ Μέσι: Γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία

Φωτογραφία ΑP

Ο Μέσι συμφώνησε κατ' αρχήν να αποκτήσει όλες τις μετοχές που κατέχει ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης TH Soluciones Group S.A.S., με μια ανακοίνωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο κολομβιανός επενδυτικός όμιλος, που ανέλαβε τον έλεγχο της Ελντένσε τον Οκτώβριο του 2025, θα μεταβιβάσει ολόκληρο το μερίδιό του στον Μέσι. Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας.

Τέλος εποχής, ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής!

Ο Μέσι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική Αργεντινής, απέκτησε την ισπανική ομάδα πέμπτης κατηγορίας, Κορνέγια, στις 16 Απριλίου, ενώ αναμένεται να λάβει μερίδιο στην ομάδα της Ιντερ Μαϊάμι, μόλις λήξει το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο.

Λιονέλ Μέσι: Γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία

Φωτογραφία ΑP

Η Ελντένσε εδρεύει στην Ελντα, μία μια πόλη περίπου 55.000 κατοίκων στην ανατολική ισπανική επαρχία του Αλικάντε.

Ο σύλλογος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ισπανίας, αλλά, μετά από νέες επενδύσεις, έχει αγωνισθεί στην δεύτερη κατηγορία σε τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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