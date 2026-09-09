Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνουν όσοι γυμνάζονται

Είναι καλό να μην πηγαίνεις νηστική στο γυμναστήριο ή στο ομαδικό άθλημα που έχεις επιλέξει

Η συστηματική γυμναστική σίγουρα μπορεί να αποφέρει μοναδικά αποτελέσματα στο σώμα και την υγεία μας, όταν όμως συνδυάζεται από μια διατροφή γεμάτη από λάθη, υπάρχει ο κίνδυνος να μην λαμβάνεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να λοιπόν 6 διατροφικά λάθη που κάνουν όσοι γυμνάζονται συστηματικά, για να τα αποφύγεις κι εσύ.

Καταναλώνεις κανονικό γεύμα πριν τη γυμναστική

Είναι καλό να μην πηγαίνεις νηστική στο γυμναστήριο ή στο ομαδικό άθλημα που έχεις επιλέξει, σίγουρα όμως δεν πρέπει να καταναλώσεις κανονικό γεύμα περίπου 3 ώρες πριν τη γυμναστική, μιας που η πέψη μπορεί να ρίξει την επίδοσή σου.

Δεν λαμβάνεις επαρκή ή το παρακάνεις με την πρωτεΐνη

Η επιπλέον πρωτεΐνη είναι πολύ πιθανό να μετατραπεί σε λίπος στο σώμα σου, ενώ η ελλιπής θα σου στερήσει τη γράμμωση που προσπαθείς να χτίσεις. Η συνιστώμενη ποσότητα καθαρής πρωτεΐνης είναι 1,2-1,6 γρ./ κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα, γι’ αυτό διαμόρφωσε αναλόγως το διαιτολόγιό σου.

Δεν ενυδατώνεσαι επαρκώς

Η αφυδάτωση μειώνει την αθλητική απόδοση, γι’ αυτό μην ξεχνάς να καταναλώνεις νερό κατά τη διάρκεια της άσκησης (ή κάποιο ισοτονικό ποτό).

Αργείς να φας μετά την προπόνηση

Μετά τη λήξη της προπόνησης, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταναλώσεις ένα σύνθετο γεύμα με υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, ώστε να επιταχυνθεί η μυϊκή αποκατάσταση.

Πιστεύεις ότι καις πολύ περισσότερες θερμίδες από όσο συμβαίνει πραγματικά

Προσπάθησε να είσαι αντικειμενική ως προς τις θερμίδες που πιστεύεις ότι καις μετά από μία προπόνηση, αλλιώς κινδυνεύεις να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και να καταναλώνεις τελικά πολύ περισσότερες θερμίδες από όσες θα έπρεπε.

Μειώνεις πολύ την πρόσληψη υδατανθράκων

Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για τον οργανισμό μας ώστε αυτός να έχει ενέργεια και η έλλειψή τους οδηγεί σε αποδόμηση των μυών. Μην τους αποβάλεις λοιπόν εντελώς από τη διατροφή σου.

Πηγή:www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη