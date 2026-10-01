1 στις 8 περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως συνδέεται με αποτρέψιμες λοιμώξεις

Tι έδειξε νέα μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως προκλήθηκαν από λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια και παράσιτα το 2024. Αυτό αντιστοιχεί στο 12% όλων των νέων περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), του οργανισμού για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αντικαρκινικά εμβόλια: Από τη θεραπεία στην πρωτογενή πρόληψη

Περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως προκλήθηκαν από λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια και παράσιτα το 2024 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως προκλήθηκαν από λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια και παράσιτα το 2024 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι καρκίνοι που σχετίζονται με λοιμώξεις παραμένουν μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση

«Παρά την πρόοδο στον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, οι καρκίνοι που σχετίζονται με λοιμώξεις παραμένουν μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση, με το βάρος να πέφτει δυσανάλογα στους πληθυσμούς των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», δήλωσε η Χάριετ Ράμγκεϊ, επιστήμονας στον Κλάδο Επιτήρησης του Καρκίνου του IARC και συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο έλεγχος των λοιμώξεων στη μείωση του παγκόσμιου φορτίου του καρκίνου», πρόσθεσε.

Καρκίνος παγκρέατος: Νέα εξέταση ανιχνεύει τη νόσο στα αρχικά στάδια

Οι επιστήμονες συνιστούν μέτρα που καλύπτουν την πρωτογενή πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι επιστήμονες συνιστούν μέτρα που καλύπτουν την πρωτογενή πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα μέτρα που συνιστούν οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες συνιστούν μέτρα που καλύπτουν την πρωτογενή πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη θεραπεία, την έρευνα και την πολιτική, από την επέκταση της χρήσης των υφιστάμενων εμβολίων και την ανάπτυξη νέων, έως την εφαρμογή ειδικών μέτρων ελέγχου των παρασίτων και την επέκταση των διαγνωστικών ελέγχων.

Η επένδυση σε «νέα εργαλεία πρόληψης θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο», δήλωσε ο Γκάρι Κλίφορντ, ανώτερος συν-συγγραφέας της μελέτης.

Μια τέτοια μελλοντική επένδυση θα μπορούσε να αφορά λοιμώξεις όπως ο ιός του έρπητα Epstein-Barr (EBV) (ένας από τους συχνότερους ανθρώπινους ιούς στον κόσμο), για τον οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, δήλωσε ο Κλίφορντ. Η συγκεκριμένη λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει έξι διαφορετικούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του φάρυγγα ή του στομάχου.

Ο EBV είναι μόνο ένας από τους 12 λοιμογόνους παράγοντες που είναι καρκινογόνοι για τον άνθρωπο και περιλαμβάνουν ιούς, ένα βακτήριο και παράσιτα.

Ποιες είναι οι συχνότερες λοιμώξεις;

Η κυριότερη λοιμώδης αιτία καρκίνου είναι το Helicobacter pylori, ένα βακτήριο που μολύνει το στομάχι και συχνά προκαλεί γαστρικά έλκη. Το 2024 προκάλεσε 760.000 νέα περιστατικά καρκίνου, δηλαδή, το 4% όλων των περιστατικών.

Το βακτήριο αυτό συνδέεται με τρεις τύπους καρκίνου: τον καρκίνο του στομάχου μη καρδιακής μοίρας και καρδιακής μοίρας, καθώς και μια μορφή λεμφώματος μη-Hodgkin που αναπτύσσεται στο στομάχι.

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ευθυνόμενος για 750.000 νέα περιστατικά, και ακολουθεί ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV).

Σύμφωνα με το Euronews, ο HPV μπορεί να προκαλέσει οκτώ τύπους καρκίνου, από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως τον καρκίνο του λάρυγγα. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι όλοι οι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας μπορούν να αποδοθούν στον HPV, γεγονός που καθιστά τον ιό βασικό στόχο για στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου και εμβολιασμού.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η Ανατολική Ασία κατέγραψε τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου που αποδίδονται σε λοιμώξεις το 2024, με 990.000 περιστατικά, δηλαδή το 42% του παγκόσμιου συνόλου, κυρίως λόγω του H. pylori και της ηπατίτιδας Β.

Η υποσαχάρια Αφρική είχε το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, με το 1/4 όλων των καρκίνων να συνδέεται με λοιμώξεις - κυρίως λόγω των υψηλών ποσοστών καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV.

Οι λιγότερο επηρεαζόμενες περιοχές ήταν η Βόρεια, η Δυτική και η Νότια Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ωκεανία.

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