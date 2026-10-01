Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 30/09/2026, ο Πέτρος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ίδια Κατάληξη» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Πέτρος προσπάθησε με τα γράμματα Ρ, Μ, Ν και το φωνήεν Ι.
  • Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Ο παρουσιαστής ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 30/09/2026 στο Star, ο Πέτρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»

Ο Πέτρος έβαλε τα δυνατά του στον τελικό γρίφο, αλλά δεν κατάφερε να τον λύσει!

Μπορείς να σκεφτείς ποιες λέξεις με την ίδια κατάληξη κρύβει ο πίνακας;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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