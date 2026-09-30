Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!

Καθημερινά στις 17:20 στo Star, με τη Δέσποινα Μοιραράκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει καθημερινά στις 17:20 στο Star, προσφέροντας δημοπρασίες παλαιών αντικειμένων.
  • Στο επεισόδιο της 30ης Σεπτεμβρίου, οι πωλητές φέρνουν μοναδικά αντικείμενα, όπως μια ολοκληρωμένη στολή δύτη που προκαλεί έντονο ανταγωνισμό.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες που καθορίζουν τιμές εκκίνησης για δημοπρασίες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην εκπομπή.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!

Η Μπελίνα έρχεται στο Cash or Trash για να εκπροσωπήσει έναν φίλο της, συλλέκτη φιλελληνικών αντικειμένων. Η αγάπη της για την εκπομπή είναι μεγάλη, καθώς της κράτησε συντροφιά σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, ενώ μέχρι σήμερα συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις της. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που την έφερε στο δωμάτιο αγοραστών της εκπομπής. Με ένα αντικείμενο του 19ου αιώνα, που «μιλάει» από μόνο του, τα πράγματα φαίνεται να βρίσκουν τον δρόμο τους αρκετά εύκολα στη δημοπρασία.

Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!

Ο Παναγιώτης φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash μια ολοκληρωμένη στολή δύτη, η οποία, έπειτα από χρόνια, είναι έτοιμη να αλλάξει ιδιοκτήτη, έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το σκοπό της όσο βρισκόταν στην κατοχή του. Στο δωμάτιο των αγοραστών το υπέροχο αντικείμενο, σύμφωνα και με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, προκαλεί δέος και πυροδοτεί έναν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εμπόρους και συλλέκτες. Μια ανατρεπτική προσφορά στο photo finish, όμως, αλλάζει τα δεδομένα!

Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!

Το αντικείμενο του Κωνσταντίνου μυρίζει θάλασσα! Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όμως, ανατρέπει σχεδόν όλα όσα πίστευε ότι γνώριζε ο πωλητής για το αντικείμενό του. Στο δωμάτιο των αγοραστών ο Κωνσταντίνος, μετά τα νέα δεδομένα, καλείται να αποδείξει πόσο ελαστικός μπορεί να γίνει, προκειμένου να πετύχει την πιο συμφέρουσα συμφωνία.

Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν!

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων καιρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

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CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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