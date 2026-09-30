Τη δική του εκδοχή για την καταγγελία σε βάρος του, που αφορά ενδοοικογενειακή βία εναντίον του ανήλικου γιου του και το επίμαχο ηχητικό από ζωντανή μετάδοση στο TikTok έδωσε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας αποκλειστικά στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα», ο δικηγόρος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει κακοποιήσει τα παιδιά του και υποστήριξε ότι το υλικό που κυκλοφόρησε έχει απομονωθεί από τη συνέχεια της μετάδοσης. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι το ηχητικό αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, δε θα υπάρξω, αγαπάω τα παιδιά μου. Είμαι ηθικός κι έτσι ασκώ τη δικηγορία. Να ελέγξουν τα πάντα, τα παιδιά δεν ήταν μαζί μου», είπε.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση συνδέεται, κατά τον ίδιο, με αντιδικία που έχει με άλλο πρόσωπο και υποστήριξε πως έχουν κινηθεί ήδη νομικές διαδικασίες.

«Είμαι ελεύθερος. Δεν υπάρχει καμία μήνυση. Έχω μηνύσει εγώ αυτόν τον εγκληματία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι υπήρξε περιστατικό κακοποίησης των παιδιών του και επικαλέστηκε, όπως είπε, υλικό από κάμερες στην οικία της οικογένειας και στο φροντιστήριο όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

«Η κάμερα του σπιτιού μας, της οικίας μας, η κάμερα του φροντιστηρίου αλλά και οι καθηγητές είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση», είπε.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι έχει προβληθεί μόνο ένα τμήμα του υλικού και ότι η συνέχεια, όπως είπε, δείχνει διαφορετική εικόνα. Όπως υποστήριξε, μετά το συγκεκριμένο απόσπασμα, άνοιξε την κάμερα του κινητού του, προκειμένου να δείξει τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.

«Η συνέχεια του βίντεο ξέρεις τι δείχνει; Ότι ανοίγω την κάμερα του κινητού μου και δεν υπάρχει κανένας μέσα στο αυτοκίνητό μου», είπε.

Όπως υποστήριξε, στο ίδιο υλικό συμβουλεύει το πρόσωπο που έκανε τη ζωντανή μετάδοση να μην προχωρήσει σε βίαιες ενέργειες, αλλά να ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες.

Σύζυγος Θεοδωρόπουλου: «Δεν έχει κακοποιήσει ποτέ τα παιδιά»

Στην εκπομπή μίλησε και η σύζυγος του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, Γωγώ, η οποία υποστήριξε ότι την επίμαχη ώρα που γινόταν το live στο Tik Tok, τα παιδιά ήταν μαζί της.

Όπως είπε, υπάρχουν κάμερες στο σπίτι της οικογένειας που αποδεικνύουν ότι την ώρα του live τα παιδιά ήταν στο φροντιστήριο και τις δραστηριότητές τους.

«Τέσσερις κάμερες υπάρχουν στην είσοδο, υπάρχει μία που δείχνει τον έξω χώρο, μία τον πίσω χώρο της βεράντας, μία μέσα δείχνει τα πάντα. Στις 16:10 φεύγω από το σπίτι μου με τα τρία παιδιά. Το ένα κοιμάται το μικρό στο σπίτι. Δέκα λεπτά αργότερα επέστρεψα και στις 18:00 έφυγα πάλι για να πάω να τα πάρω από το φροντιστήριο και να τα πάω στην δραστηριότητά τους. Επιστρέψαμε σπίτι στις 19:00. Το υλικό από τις κάμερες είναι στη διάθεση των αρχών», είπε.

Σε ερώτηση αν ο σύζυγός της έχει επιδείξει ποτέ κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και στα παιδιά, απάντησε:

«Ποτέ. Αν ασκούσε βία στα παιδιά θα ήμουν η πρώτη που θα τον κατήγγελλα. Ο Ανδρέας έχει ψυχή μικρού παιδιού, δεν τα έχει πειράξει ποτέ», είπε.