Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Κυριακής 16/8. Μια 27χρονη φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας ήταν αυτοί που άκουσαν φωνές και φασαρία από ένα διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο διαπίστωσαν πως επρόκειτο για ζευγάρι, με την κοπέλα να έχει εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. Ο 29χρονος αρνήθηκε ότι τη χτύπησε, παρόλα αυτά συνελήφθη επιτόπου.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προκειμένου να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της. Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώθηκε για τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας που προβλέπονται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και η εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της. Ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε τις συγκεκριμένες επιλογές και επέστρεψε στην κατοικία της.

Παρότι η 27χρονη δεν υπέβαλε μήνυση, σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη της υπόθεσης δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης από το θύμα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, να εξεταστούν οι ισχυρισμοί του 29χρονου και να διαπιστωθεί αν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού.