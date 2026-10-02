Υπόθεση Μαζωνάκη | Μέσα σε 3 μέρες η κατηγορούμενη άλλαξε 3 δικηγόρους - Ο ένας παραιτήθηκε, ο άλλος απολύθηκε / Alpha

Το δικηγορικό γραφείο «Πέτρος Ν Πανταζής και συνεργάτες» αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρού, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Ο κ. Πανταζής αναφέρει στο Δελτίο Τύπου τα εξής:

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι' αυτές, οι δε "υπερασπιστικοί ισχυρισμοί", που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

Η ανακοίνωση του Νίκου Αλεξανδρή

Την Πέμπτη 2/10 ο Νίκος Αλεξανδής έκανε γνωστή την παραίτησή του από δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή», ανέφερε η ανακοίνωση.